HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

¿Por qué el litio podría ser clave en la prevención y posible reversión del Alzheimer, según científicos de Harvard?

La investigación, que incluye análisis genéticos y estudios en ratones, plantea que comprobar niveles de litio sería crucial para diagnosticar precozmente a personas en riesgo de Alzheimer.

Este litio endógeno resulta fundamental para la protección de la función neuronal y la preservación de la salud cognitiva frente al paso del tiempo.
Este litio endógeno resulta fundamental para la protección de la función neuronal y la preservación de la salud cognitiva frente al paso del tiempo. | Foto: Science Media Centre

Tradicionalmente, el litio destaca como un estabilizador del ánimo en la psiquiatría para el trastorno bipolar. No obstante, un estudio de la Harvard Medical School publicado en Nature revela que el cerebro produce este elemento de forma natural. Este litio endógeno resulta fundamental para la protección de la función neuronal y la preservación de la salud cognitiva frente al paso del tiempo.

El descubrimiento ofrece una perspectiva nueva ante la enfermedad de Alzheimer, una patología sin cura definitiva hasta la fecha. A diferencia de los enfoques centrados en las placas amiloides, el litio permite una estrategia preventiva mediante la regulación de procesos celulares críticos. Este hallazgo abre la puerta a terapias tempranas que actúan mucho antes de la aparición de los síntomas de la demencia.

PUEDES VER: Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

lr.pe

¿Por qué el litio sería clave contra el Alzheimer?

Un estudio de Harvard determinó que los niveles de litio en el cerebro presentan una reducción drástica en pacientes con Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Este metal traza destacó entre 27 elementos analizados por su ausencia específica en áreas críticas como la corteza prefrontal. La investigación sugiere una correlación directa entre la carencia de este componente y el avance de la patología neurodegenerativa.

La deficiencia de litio acelera la patología de EA y el deterioro cognitivo. Foto: Nature<br>

La deficiencia de litio acelera la patología de EA y el deterioro cognitivo. Foto: Nature

La acumulación de placas de beta-amiloide, fenómeno central de la enfermedad, captura el litio disponible y limita su presencia en el tejido sano. Esta escasez priva a las neuronas de una defensa esencial ante el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Sin este equilibrio mineral, las células cerebrales pierden su capacidad de resistencia y sucumben con mayor rapidez a la degeneración.

Pruebas en modelos animales confirmaron que la falta de litio acelera la formación de ovillos de tau y depósitos amiloides. Estos resultados vinculan la deficiencia del metal con una pérdida de memoria más severa y un progreso acelerado de los daños neuropatológicos. Así, la homeostasis de este elemento aparece como un factor determinante para la protección de las funciones cognitivas.

La investigación sugiere una correlación directa entre la carencia de este componente y el avance de la patología neurodegenerativa. Foto: Nature<br>

La investigación sugiere una correlación directa entre la carencia de este componente y el avance de la patología neurodegenerativa. Foto: Nature

PUEDES VER: Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

lr.pe

¿Cuáles fueron los exámenes y qué sigue ahora?

Los investigadores analizaron biopsias post mortem de cerebros humanos con distintos niveles de deterioro cognitivo. Tras medir 27 metales, identificaron que solo el litio disminuye de manera constante en la corteza prefrontal de pacientes con Alzheimer y deterioro leve. Esta región cerebral resulta fundamental para procesos de memoria y pensamiento.

Pruebas en modelos animales confirmaron que la falta de litio acelera la formación de ovillos de tau y depósitos amiloides. Foto: Nature<br>

Pruebas en modelos animales confirmaron que la falta de litio acelera la formación de ovillos de tau y depósitos amiloides. Foto: Nature

El estudio utilizó modelos de ratón modificados genéticamente para replicar la patología. La carencia de este metal en la dieta aceleró la formación de placas amiloides, ovillos y la pérdida de memoria. Por el contrario, la administración de orotato de litio previno estas alteraciones y restauró las funciones cognitivas gracias a su capacidad de distribución cerebral superior frente a otras sales.

A pesar del éxito en animales, la eficacia y seguridad en seres humanos todavía carecen de evidencia científica sólida. Los equipos responsables planean ensayos clínicos controlados para verificar si los beneficios observados se repiten en personas. Este avance posiciona al orotato de litio como una vía prometedora para futuras aplicaciones terapéuticas contra la demencia.

El estudio utilizó modelos de ratón modificados genéticamente para replicar la patología. Foto: Nature<br>

El estudio utilizó modelos de ratón modificados genéticamente para replicar la patología. Foto: Nature

PUEDES VER: Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

lr.pe

Detalles adicionales del estudio de Harvard

Esta investigación, con más de diez años de trayectoria, integra análisis moleculares, secuenciación genómica y modelado en ratones para otorgar rigor experimental al descubrimiento. El estudio demuestra que la carencia de litio en el cerebro provoca alteraciones en la expresión génica de diversas células, un fenómeno que guarda similitud directa con los patrones observados en la enfermedad de Alzheimer.

Los hallazgos plantean que la medición de los niveles de litio en el cerebro o en la sangre sirve como una herramienta diagnóstica precoz. Esta técnica facilita la detección de individuos en riesgo previo a la aparición de síntomas graves y establece una oportunidad estratégica para el desarrollo de nuevas intervenciones preventivas.

Notas relacionadas
Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

LEER MÁS
Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

Científicos revelan que este animal del océano fabrica "herramientas" para mejorar hasta en 7 veces la caza contra sus presas

LEER MÁS
China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

LEER MÁS
Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

LEER MÁS
Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

LEER MÁS
Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Ciencia

China sorprende con un robot bailarín: se mueve como un humano, sin resbalar y sin perder el ritmo

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

El reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: científicos ádvierten el punto más cercano a una catástrofe

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025