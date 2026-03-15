Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"

Vladimiro Montesinos es investigado por los asesinatos de Melisa Alfaro Méndez y otro. Foto: Composición/LR

Vladimiro Montesinos es investigado por los asesinatos de Melisa Alfaro Méndez y otro. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, programó para el viernes 20 de marzo, a las 11.30 de la mañana, la lectura de sentencia contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el coronel en retiro Víctor Penas Sandoval por el caso 'Sobres Bomba'.

El Ministerio Público ha solicitado 35 años de pena privativa de la libertad contra los acusados del asesinato de Melisa Alfaro Méndez y otra persona. Al exasesor del exdictador Alberto Fujimori se le acusa de haber ordenado presuntamente en 1991 el envío de sobres bomba, aprovechando su posición dentro del aparato de inteligencia, contra personas consideradas opositoras o supuestos terroristas durante el régimen fujimorista.

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Al exagente de la PNP se le atribuye ser el supuesto autor material, al ser el encargado de elaborar y enviar los sobres bomba contra defensores de derechos humanos.

El juicio culminó: ahora viene la lectura de sentencia

La programación de la lectura de sentencia se realizará luego de haber escuchado los alegatos finales del 'doc' Vladimiro Montesinos y del coronel en retiro.

Durante la sesión del 6 de marzo, Montesinos solicitó que se aplique la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2022, y la Ley 32181 para que pueda cumplir la sentencia en su domicilio por ser mayor de 80 años.

En esa misma línea, el exasesor mencionó que la pena por el delito de asesinato por el que se le acusa es de 25 años y no de 35. Asimismo, instó a los magistrados a absolverlo de cualquier sentencia de 25 años porque ya los cumple por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

De igual forma, el 'doc' aseguró que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no tenía competencia en inteligencia antiterrorista durante su gestión.

El caso 'Sobres Bomba'

Según la tesis fiscal, la periodista del semanario Cambio, Melisa Alfaro Méndez, y el exmilitante aprista Víctor Ruiz León fueron asesinados con estos artefactos explosivos el 10 de octubre y el 21 de junio de 1991.

Estos sobres bomba, detalla el Ministerio Público, formaron parte de una política de la dictadura para "combatir el terrorismo, dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas".