HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente
Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente     
Política

Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"

El juicio llega a su fin. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial emitirá su fallo contra el exasesor de Alberto Fujimori y el coronel en retiro Víctor Penas Sandoval. Ambos son investigados y acusados por el asesinato de Melisa Alfaro Méndez y otro. La Fiscalía ha solicitado 35 años de cárcel.

Vladimiro Montesinos es investigado por los asesinatos de Melisa Alfaro Méndez y otro. Foto: Composición/LR
Vladimiro Montesinos es investigado por los asesinatos de Melisa Alfaro Méndez y otro. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, programó para el viernes 20 de marzo, a las 11.30 de la mañana, la lectura de sentencia contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el coronel en retiro Víctor Penas Sandoval por el caso 'Sobres Bomba'.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Ministerio Público ha solicitado 35 años de pena privativa de la libertad contra los acusados del asesinato de Melisa Alfaro Méndez y otra persona. Al exasesor del exdictador Alberto Fujimori se le acusa de haber ordenado presuntamente en 1991 el envío de sobres bomba, aprovechando su posición dentro del aparato de inteligencia, contra personas consideradas opositoras o supuestos terroristas durante el régimen fujimorista.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al exagente de la PNP se le atribuye ser el supuesto autor material, al ser el encargado de elaborar y enviar los sobres bomba contra defensores de derechos humanos.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Renovación Popular, Somos Perú, APP, Perú Primero y Avanza País llevan a exfujimoristas al Congreso

lr.pe

El juicio culminó: ahora viene la lectura de sentencia

La programación de la lectura de sentencia se realizará luego de haber escuchado los alegatos finales del 'doc' Vladimiro Montesinos y del coronel en retiro.

Durante la sesión del 6 de marzo, Montesinos solicitó que se aplique la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2022, y la Ley 32181 para que pueda cumplir la sentencia en su domicilio por ser mayor de 80 años.

En esa misma línea, el exasesor mencionó que la pena por el delito de asesinato por el que se le acusa es de 25 años y no de 35. Asimismo, instó a los magistrados a absolverlo de cualquier sentencia de 25 años porque ya los cumple por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

De igual forma, el 'doc' aseguró que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no tenía competencia en inteligencia antiterrorista durante su gestión.

El caso 'Sobres Bomba'

Según la tesis fiscal, la periodista del semanario Cambio, Melisa Alfaro Méndez, y el exmilitante aprista Víctor Ruiz León fueron asesinados con estos artefactos explosivos el 10 de octubre y el 21 de junio de 1991.

Estos sobres bomba, detalla el Ministerio Público, formaron parte de una política de la dictadura para "combatir el terrorismo, dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas".

Notas relacionadas
Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

LEER MÁS
Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

LEER MÁS
Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en un accidente

Falleció Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en un accidente

LEER MÁS
Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

LEER MÁS
Última encuesta presidencial Perú 2026: Keiko y RLA sufren caída mientras que López Chau y Wolfgang Grozo suben

Última encuesta presidencial Perú 2026: Keiko y RLA sufren caída mientras que López Chau y Wolfgang Grozo suben

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 del Torneo Apertura

Incendian dos mototaxis en Villa El Salvador: fuego alcanzó una vivienda y dejó herida a una joven

Política

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Perú? Revisa la lista de los 36 aspirantes y sus partidos

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 37 congresistas dan la espalda a ministros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Perú? Revisa la lista de los 36 aspirantes y sus partidos

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025