Este proyecto del multimillonario estadounidense Gilbert Butler trasciende lo ecológico al proponer la creación de un parque binacional entre dos países de América Latina. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El multimillonario estadounidense Gilbert Butler formalizó recientemente la donación de 514 hectáreas de islas en el río Uruguay, en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi. Estas tierras se integrarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), marcando un hito en la conservación ambiental de la región mediante la filantropía privada de gran escala.

Este proyecto trasciende lo ecológico al proponer la creación de un parque binacional entre Uruguay y otro país de América Latina, lo que promete dinamizar las economías de la región involucradas. La iniciativa busca potenciar el ecoturismo y el desarrollo sustentable, transformando la preservación de la biodiversidad en un motor de crecimiento socioeconómico para las localidades fronterizas de ambos países.

¿Qué país de América Latina recibirá la donación de islas del multimillonario de EE.UU., junto a Uruguay?

Este proyecto binacional consiste en la donación de un conjunto de islas a Uruguay y Argentina con el objetivo de expandir sus áreas naturales protegidas. En el caso uruguayo, las tierras se integrarán al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, incrementando notablemente su superficie bajo resguardo oficial.

La iniciativa se completa con la entrega de tres islas adicionales al Estado argentino, sumando un total de seis islas que conformarán un corredor biocultural transfronterizo. Este esfuerzo conjunto busca consolidar la cooperación ambiental entre ambas naciones y garantizar la preservación histórica de la biodiversidad en la región del Río Uruguay.

¿Quién es Gilbert Butler, el multimillonario detrás de la donación?

Gilbert Butler es un destacado empresario estadounidense que fundó en 1979 Butler Capital Corporation, una firma especializada en inversiones y fondos de pensión. Tras consolidar su éxito en el sector financiero, decidió retirarse en 2005 para reorientar su carrera y fortuna hacia la filantropía, fundando Butler Conservation Inc. con el objetivo de proteger ecosistemas críticos a nivel global.

Desde su fundación, el multimillonario ha impulsado proyectos de preservación ambiental en regiones como África, Norteamérica y Sudamérica. Actualmente, destaca su labor en el río Uruguay, donde promueve la creación de un parque binacional para proteger la biodiversidad local y fomentar el desarrollo de actividades sustentables en la zona.

¿Cómo podría esta donación fortalecer las economías de Uruguay y Argentina?

La integración de estas islas al sistema de áreas protegidas impulsa el desarrollo del turismo sustentable, aprovechando la infraestructura existente de muelles y refugios para potenciar actividades náuticas y de naturaleza. Esta iniciativa busca posicionar la región como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, dinamizando la economía local mediante la creación de nuevas oportunidades comerciales vinculadas al ecoturismo.

Por otro lado, el proyecto fortalece las economías restaurativas y beneficia a las comunidades ribereñas a través de la educación ambiental y la consolidación de un corredor ecológico. Esto no solo promueve el emprendimiento, sino que también atrae inversiones en capacitación y servicios especializados, generando un impacto positivo y duradero en el desarrollo de ambas orillas del río Uruguay.