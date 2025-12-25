El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el hallazgo de más de un millón de documentos potencialmente vinculados al caso Jeffrey Epstein. La dependencia informó que necesitará "algunas semanas más" para revisar y publicar este nuevo material, un anuncio que prolonga el incumplimiento de un plazo legal. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el FBI entregaron los papeles, que abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos deben examinar según la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

La ley aprobada por el Congreso a mediados de noviembre exigía que casi todos los documentos no clasificados se hicieran públicos antes del 19 de diciembre. Ese plazo no se cumplió. Desde entonces, la publicación de archivos avanzó de forma fragmentada, con decenas de miles de páginas divulgadas en distintos lotes.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El propio Departamento de Justicia reconoció la dificultad del proceso. Correos internos revelaron que fiscales del sur de Florida recibieron pedidos urgentes para colaborar en la revisión durante la semana de Navidad, una señal del desborde operativo que enfrenta el organismo.

El Congreso acusa ocultamiento y exige una auditoría independiente

Legisladores de ambos partidos acusan al gobierno de ocultar información. Once senadores demócratas y uno republicano pidieron a un organismo de control que investigue el incumplimiento del plazo del 19 de diciembre. Enfatizaron que las víctimas de Epstein "merecen una divulgación completa" y la "tranquilidad" que provee una auditoría independiente.

El representante Thomas Massie, copatrocinador republicano de la ley, acusó: "El Departamento de Justicia infringió la ley al realizar redacciones ilegales y al incumplir el plazo". Por su parte, el demócrata Ro Khanna declaró en X: "Después de que dijimos que presentaríamos desacato, el Departamento de Justicia ahora está encontrando millones de documentos más para publicar". La ley que impulsaron prohíbe específicamente las redacciones por motivos de "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política".

Más documentos, más dudas: qué se sabe y qué sigue sin aclararse

La revelación del miércoles aumenta las interrogantes. No está claro cómo se descubrieron los nuevos documentos ni su contenido específico. La publicación de archivos ya realizada incluyó referencias a figuras prominentes como el presidente Donald Trump y Bill Clinton. Documentos mostraron que fiscales federales recopilaron evidencia sobre vuelos de Trump en el avión de Epstein en los años 90 y que se citó a Mar-a-Lago antes del juicio a Ghislaine Maxwell. Fotografías inéditas mostraron a Clinton con el fallecido financista.

El portavoz de Clinton declaró que el exmandatario "cortó el contacto con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz". Sobre Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que una carta supuestamente firmada por Epstein que lo mencionaba era falsa. El departamento afirmó en X que la incluyeron porque "la ley nos exige divulgar todos los documentos que tenemos en nuestro poder". Ninguno de los expresidentes enfrenta cargos por este caso.