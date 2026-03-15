Napoleón Becerra: ¿Qué pasará con la plancha presidencial del PTE tras el fallecimiento de su líder?

Tras el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), surgió una pregunta: ¿qué ocurrirá con la plancha presidencial del partido? Para resolver esta interrogante, La República conversó con el abogado especialista en temas electorales José Manuel Villalobos, quien explicó que, tras la trágica muerte de Becerra, corresponde el retiro de toda la fórmula presidencial. En otras palabras, el PTE ya no competirá por la Presidencia y los candidatos a vicepresidentes no podrán reemplazar su candidatura.

Villalobos señaló que, ante un hecho de esta naturaleza, se aplica lo establecido en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “De acuerdo con el artículo 44, en caso de fallecimiento del candidato presidencial, los candidatos a vicepresidentes también quedan fuera de la contienda”, indicó el abogado a este medio.

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En efecto, la norma establece que “en el supuesto de muerte de algún candidato que integre la fórmula o la lista de candidatos, los efectos son los mismos previstos en el artículo 40 de este reglamento”. En el artículo 40.2, inciso a, se señala que si una tacha contra “el candidato a la Presidencia es declarada fundada, las candidaturas a las vicepresidencias no serán inscritas”. Por ello, en caso de fallecimiento, toda la fórmula presidencial queda fuera del proceso electoral.

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No obstante, Villalobos precisó que esta situación solo afecta la candidatura del partido en lo que respecta a la elección presidencial. Las listas aprobadas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino se mantienen vigentes y aún pueden participar en los comicios.

Napoleón Becerra, candidato del PTE, falleció en accidente de tránsito

Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo 15 de marzo luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Rumichaca, en la región Ayacucho.

La noticia fue confirmada por Emily Silva, militante de la organización política y postulante al Congreso, quien manifestó su pesar por la muerte del dirigente y envió sus condolencias a sus familiares y personas cercanas. En declaraciones a Latina, explicó que el accidente afectó a la comitiva en la que se trasladaba Becerra y que fueron dos integrantes del grupo presentes en el lugar quienes le informaron lo sucedido. Asimismo, precisó que el vehículo se encontraba aproximadamente a dos horas de la ciudad de Ayacucho cuando ocurrió el siniestro.

Silva señaló además que el aspirante presidencial viajaba por carretera en una camioneta junto a otros miembros del partido, entre ellos algunos candidatos al Congreso, sumando entre tres y cuatro ocupantes. También aclaró que el hecho no se produjo por una colisión con otro vehículo, sino que se trató de un accidente en la vía. La candidata indicó que varios de los acompañantes se encontraban en estado de shock y solicitó a las autoridades apoyo para evacuar a los heridos, quienes —según la información recibida— serían trasladados primero a Ayacucho, aunque la agrupación política espera que luego puedan ser llevados a Lima. Becerra tenía previsto asistir esa mañana, a las 9:00, a una actividad de campaña en el distrito de Tambo-La Mar.