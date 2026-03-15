¿A qué hora inician los Premios Oscar 2026? Sigue aquí la alfombra roja y la ceremonia EN VIVO vía TNT y HBO Max

Entre los nominados a mejor película de los Premios Oscar 2026 destacan 'Hamnet', 'Sinners' y 'Una batalla tras otra'.

Entre los nominados a mejor película de los Premios Oscar 2026 destacan 'Hamnet', 'Sinners' y 'Una batalla tras otra'.

La noche más esperada del cine mundial está a punto de comenzar. Hoy domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se viste de gala para recibir la 98ª edición de los Premios Oscar, una ceremonia que promete grandes sorpresas, discursos memorables y momentos que quedarán grabados en la historia de Hollywood. El evento contará, por segundo año consecutivo, con la conducción del comediante Conan O’Brien, y también tendrá como presentadores invitados a figuras de primer nivel como Anne Hathaway, Pedro Pascal y Zendaya.

Uno de los instantes más esperados será el tradicional segmento In Memoriam, que rendirá homenaje a las personalidades de la industria que fallecieron en los últimos meses. Entre ellos destaca Robert Redford, cuya trayectoria será recordada con un posible tributo de Barbra Streisand, quien podría interpretar ‘The Way We Were’, tema principal de la película homónima que los consagró como una de las parejas más memorables de la pantalla grande.

Los Oscar 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la entrega de los premios de la Academia 13:53 Así luce el Dolby Theatre a horas de los Premios Oscar 2026 El Dolby Theatre se encuentra ultimando los detalles para recibir la 98ª edición de los Premios Oscar. En el recinto se realizan los últimos trabajos de escenografía y preparación del escenario para la esperada gala, donde las grandes figuras del cine mundial se reunirán para celebrar lo mejor de la industria cinematográfica. Foto: Instagram 13:08 Las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 - Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- One Battle After Another

- The Secret Agent

- Sentimental Value

- Sinners

- Train Dreams 12:26 ¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en vivo? La ceremonia de los Oscar 2026 podrá verse en vivo en varios países de Latinoamérica como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil a través de HBO Max. En España la transmisión estará disponible mediante Movistar Plus+, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por la cadena ABC y su plataforma digital.

Oscar 2026: horarios de la alfombra roja y la ceremonia central

La alfombra roja de los Oscar 2026 comenzará aproximadamente a las 3.00 p. m. el domingo 15 de marzo, mientras que la ceremonia principal será a las 4.00 p. m., todo en hora de Los Ángeles (PST). A continuación, las equivalencias de horario de la ceremonia central por países de Latinoamérica y en España para que no te pierdas el anuncio de ganadores en vivo:

Oscar 2026 en Perú, Colombia, Ecuador, y Panamá: 6.00 p. m. del domingo 15 de marzo

Oscar 2026 en México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 5.00 p. m. del domingo 15 de marzo

Oscar 2026 en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 7.00 p. m. del domingo 15 de marzo

Oscar 2026 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m. del domingo 15 de marzo

Oscar 2026 en España: 12.00 a. m. del lunes 16 de marzo.

'Sinners' es la película más nominada en la historia de los Oscar. Foto: Warner Bros.

¿Dónde ver los Oscar 2026 por TV?

La transmisión televisiva de los Oscar 2026 estará disponible en distintos países, con cobertura completa de la alfombra roja y la gala central. La señal oficial garantiza acceso a todos los momentos clave de la noche, desde la llegada de las estrellas hasta la entrega de la estatuilla más codiciada.

Estados Unidos: ABC

ABC Latinoamérica: TNT.

¿Dónde ver online los Oscar 2026?

Para quienes prefieran seguir la gala en streaming, las plataformas digitales ofrecen cobertura simultánea y en alta calidad. HBO Max se convierte en la opción más accesible en Latinoamérica, mientras que Movistar Plus+ y ABC Online aseguran la transmisión en Europa y Estados Unidos.

Latinoamérica: HBO Max transmitirá la gala en vivo junto a TNT

HBO Max transmitirá la gala en vivo junto a TNT España: Movistar Plus+ ofrecerá la cobertura completa

Movistar Plus+ ofrecerá la cobertura completa Estados Unidos: ABC habilitará la transmisión digital en su plataforma oficial.

'Una batalla tras otra' es la segunda película con más nominaciones en los Oscar 2026. Foto: HBO Max

Los favoritos a los Oscar 2026 y las nominaciones más comentadas

La carrera hacia los Oscar 2026 está dominada por producciones que han capturado la atención mundial. ‘Sinners’, el ambicioso filme de terror dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan en un doble papel, alcanzó 16 nominaciones, un récord histórico en la Academia. Muy cerca aparece ‘Una batalla tras otra’, con Leonardo DiCaprio al frente y 13 nominaciones, mientras que títulos como ‘Marty Supreme’ y ‘Hamnet’ también destacan en el grupo de contendientes que consolidan una edición que promete ser recordada por la diversidad y la fuerza de sus propuestas.

En las categorías de interpretación, la tensión se concentra en la disputa por mejor actor, con Michael B. Jordan y Timothée Chalamet dividiendo pronósticos. En mejor actriz, la gran favorita es Jessie Buckley, gracias a su interpretación conmovedora en ‘Hamnet’, donde encarna el dolor de una madre tras la pérdida de su hijo en una historia inspirada en la vida de William Shakespeare. Con estos nombres y producciones en competencia, la 98ª edición de los Oscar se perfila como una gala vibrante e imperdible para todos los cinéfilos del mundo.