Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2020. | CNN

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2020. | CNN

Un informe de Bloomberg reveló que el gobierno de Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez estarían colaborando para trasladar a Estados Unidos al testaferro de Nicolás Maduro, con el fin de que enfrente un proceso judicial por cargos que podrían incluir lavado de dinero.

Se trata del empresario colombiano Alex Saab, quien fue detenido a principios de febrero de 2026 después de ser destituido como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela.

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Fuentes de la agencia señalaron que el principal aliado del exdictador permanece recluido en la prisión El Helicoide, una instalación que la actual administración venezolana busca transformar en un espacio social y cultural.

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Extradición

Bloomberg indicó que las autoridades judiciales de Miami habrían conseguido una nueva acusación formal de un gran jurado para impulsar la extradición de Saab, aunque la agencia señaló que aún no se conocen los detalles del procedimiento. "Los fiscales ven a Saab como una figura central en las redes financieras que sostenían el gobierno de Maduro. Incluso, llegó a desempeñarse como funcionario a nivel de gabinete hasta la captura del mandatario", remarcó el mencionado medio.

Saab, acusado de presuntamente desviar 350 millones de dólares de un programa de viviendas en Venezuela que operó a través del sistema financiero estadounidense, fue extraditado a EE. UU. desde Cabo Verde en 2020. Sin embargo, quedó en libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros impulsado por la administración Biden.

De ser entregado, podría proporcionar información a las autoridades que fortalecería el proceso penal contra Maduro, según indicó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto. No obstante, la ley vigente en Caracas prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

Por ello, según Bloomberg, el régimen de Rodríguez exploraría formas de anular la ciudadanía venezolana de Saab bajo el argumento de que la obtuvo de forma irregular. Además, el medio señaló que funcionarios norteamericanos estarían presionando a Saab para que revele la ubicación de los activos de Maduro.

Lista de Washington salpica chavismo

La revelación sobre una posible extradición del testaferro de Maduro ocurre luego de que Reuters informara a inicios de mes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estaría preparando un caso penal contra Rodríguez por delitos como corrupción y lavado de dinero si no cumple con las exigencias de Donald Trump.

Las cuatro fuentes consultadas por la agencia aseguraron que la mandataria ya había recibido una advertencia verbal sobre la investigación, aunque no indicaron cuándo ni dónde fue notificada.

Asimismo, se mencionó que funcionarios de Washington presentaron a Rodríguez una lista de al menos siete ex altos funcionarios del chavismo que la Casa Blanca busca que sean arrestados o mantenidos bajo custodia en Venezuela para una eventual extradición.

Entre ellos se encontraría el magnate de los medios Raúl Gorrín, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en febrero. Enfrenta múltiples cargos federales en tribunales de EE. UU., principalmente por soborno, lavado de dinero y corrupción vinculados a la petrolera estatal PDVSA.

Sin embargo, el fiscal general adjunto Todd Blanche negó que la administración Trump esté preparando una imputación penal contra la mandataria y escribió en la red social X que la exclusiva de Reuters es "totalmente falsa".