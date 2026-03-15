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Katia Condos reaparece en redes sociales con emotiva publicación tras ruptura con Federico Salazar: “Qué agradezco hoy”

La actriz Katia Condos compartió un mensaje desde una playa, lugar al que habría acudido para despejar la mente luego de estos días muy atareados tras el fin de su relación de 30 años con Federico Salazar.  

Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Katia Condos reapareció en redes sociales tras anunciar su ruptura con Federico Salazar después de 30 años y luego de la fuerte reacción que tuvo contra un reportero de 'Amor y fuego', quien le preguntó si su decisión estuvo motivada por una tercera persona en discordia.

La actriz de 57 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje: “Qué agradezco hoy… ver la puesta del sol abrazada a Siena”, escribió la figura pública desde una playa, lugar al que habría asistido para despejar la mente luego de unos días atareados, en los que anunció el fin de su relación con el conductor del noticiero de América TV.

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Katia Condos: “Celebro los pequeños placeres”

La protagonista de la película 'Soltera, casada, viuda y divorciada' acompañó su emotiva publicación con una canción cuya letra decía: “Celebro la vida tal como es, collage de momentos simples que hacen que cada día sea un regalo; celebro los pequeños placeres”, se escuchaba de fondo.

Cabe recordar que Katia Condos no ha revelado en su comunicado la razón principal del fin de su matrimonio con Federico Salazar, por lo que el motivo de la separación sigue siendo un misterio para los usuarios en redes sociales. Por su parte, el periodista, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre su separación.

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Katia Condos tiene fuerte reacción contra reportera de 'Amor y fuego' tras pregunta sobre su relación

Tras anunciar el fin de su relación con Federico Salazar, la actriz Katia Condos fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', que le preguntaron más detalles sobre la ruptura y si habría una tercera persona en discordia.

Al escuchar esto, Condos se mostró molesta y respondió con una grosería al reportero: “No, no voy a decir nada, la pu#$%…”, dijo mientras se apuraba para subirse a su camioneta. Ante esto, el hombre de prensa volvió a insistir con sus preguntas y la actriz expresó: “Lo que yo tenía que decir, está en el comunicado”, señaló mientras se retiraba a bordo de su vehículo.   

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