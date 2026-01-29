HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Juez limita operativos de Trump para arrestar inmigrantes en Minnesota tras la muerte de 2 ciudadanos en protestas contra ICE

El magistrado consideró que los operativos migratorios de Donald Trump violan el debido proceso. Por su parte, el zar de la frontera, Thomas Douglas Homan, promete restaurar el orden en Minneapolis.

Donald Trump sigue defendiendo a los agentes del ICE para arrestar y deportar a los inmigrantes.
Donald Trump sigue defendiendo a los agentes del ICE para arrestar y deportar a los inmigrantes. | Composición LR

El juez federal John Raymond Tunheim emitió una orden para limitar temporalmente las detenciones del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes que esperan obtener el estatus de residente permanente en Minnesota. La resolución se produjo luego de que dos estadounidenses murieran en las protestas desatadas en Minneapolis por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El magistrado consideró que los operativos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos violan el debido proceso y, por ello, ordenó liberar a los detenidos en un plazo de cinco días. "Con el fin de garantizar un trato humano, deben ser puestos en libertad bajo la custodia de los abogados o de personas específicamente autorizadas por ellos", dictaminó Tunheim.

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Juez limita operativos de Donald Trump para arrestar inmigrantes en Minnesota

John Raymond Tunheim explicó que la administración de Donald Trump solo puede arrestar a los refugiados que esperan obtener la residencia permanente si son acusados de cometer algún delito.

Además de enviar agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza a Minneapolis, el líder republicano lanzó un programa para reexaminar la situación legal de aproximadamente 5 600 refugiados que siguen sin recibir la Green Card, un documento que permite a los extranjeros residir y trabajar de forma permanente en suelo americano.

"Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz, el derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa en sus hogares o de camino a servicios religiosos o a comprar comestibles", sostuvo el juez, que dio al gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas.

Sin embargo, el viceministro de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó la orden emitida por Tunheim. "El sabotaje judicial de la democracia no tiene fin", escribió el funcionario de Trump en la red social X. La medida del juez podría convertirse en una medida cautelar más estable si se decide en una audiencia programada para el próximo 19 de febrero.

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Zar fronterizo de Trump promete restaurar el orden en Minneapolis

En una rueda de prensa, el zar de la frontera de Donald Trump, Thomas Douglas Homan, prometió "reinstaurar la ley y el orden" en Minneapolis. "La seguridad de la población es primordial", señaló en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado de Minnesota por el presidente estadounidense el lunes 26 de enero para supervisar la crisis generada por las protestas masivas en la ciudad. "El presidente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí", aseveró Homan. Afirmó que los agentes federales procuran actuar de manera profesional, pero advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados.

Homan es un expolicía de Nueva York que, desde el 20 de enero de 2025, está al frente de las deportaciones de extranjeros irregulares. Entre 2017 y 2018, Thomas Homan lideró interinamente el ICE, impulsó medidas de expulsión masiva y utilizó la separación familiar como herramienta de control migratorio para disuadir los cruces fronterizos ilegales. Durante el segundo mandato del republicano, se convirtió en el zar de la frontera y se encargó de planear una estrategia para ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Una promesa que Trump reiteró en la campaña presidencial de 2024.

En 2013, cuando se desempeñaba como director asociado ejecutivo de la división de deportación del ICE, Homan recibió de la administración de Barack Obama el Presidential Rank Award, catalogado como el mayor reconocimiento otorgado a funcionarios civiles en Estados Unidos por aportar a la seguridad fronteriza.

China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

Dos estadounidenses muertos en las protestas contra ICE

Alex Pretti trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Veteranos de Minneapolis. El sábado 24 de enero de 2026, murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con agentes del ICE en Minneapolis, una ciudad marcada por protestas masivas y tensiones entre autoridades estatales y federales por la aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el fallecimiento de Pretti, alegando que los agentes migratorios actuaron en defensa propia. "Los funcionarios intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado resistió violentamente", indicó el DHS en un comunicado.

Testigos y videos difundidos en redes sociales contradicen la versión oficial. Las imágenes verificadas muestran que Pretti sostenía un teléfono y no existe evidencia clara de que estuviera usando un arma al momento del incidente.

Pretti había comenzado a participar en las manifestaciones masivas luego de que, el 7 de enero, el agente Jonathan Ross matara a tiros a Renée Good, una madre estadounidense de tres hijos que, según la administración de Trump, habría estado "acosando y obstaculizando" a los miembros del ICE. En ese caso, las autoridades indicaron que Good usó su vehículo como arma para intentar atropellar al agente, una versión que también fue cuestionada por testigos y analistas.

"La ley se cumplirá. Si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza las operaciones, será responsabilizado por las consecuencias", advirtió la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien calificó a Good como una "terrorista doméstica".

"¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?", dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante una rueda de prensa.

