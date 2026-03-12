Transportistas denuncian amenazas en chat de WhatsApp: “Los Mexicanos” exigen cupos diarios

El clima de violencia en Lima Metropolitana se agrava, con atentados y asesinatos relacionados a cobros diarios por parte de bandas delictivas. | Foto: Andina

El clima de violencia en Lima Metropolitana se agrava, con atentados y asesinatos relacionados a cobros diarios por parte de bandas delictivas. | Foto: Andina

En Lima, conductores y cobradores de varias empresas de transporte urbano vienen recibiendo amenazas y cobros extorsivos a través de chats de WhatsApp en los que presuntamente actúa una red identificada como Los Mexicanos. En declaraciones brindadas a La República, el abogado que representa a trabajadores de este sector sostuvo que los afectados presentarán su denuncia en los próximos días y que buscan hacerlo sin exponer su identidad por temor a represalias.

El reporte se conoce en medio de una ola de violencia contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, con atentados, asesinatos y unidades incendiadas que, según testimonios y reportes policiales citados con anterioridad, se relacionan con la presión de bandas para imponer pagos diarios a quienes operan rutas formales e informales.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Conductores y cobradores de transporte urbano en Lima amenazados por red criminal en chats de WhatsApp





PUEDES VER: Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

‘Los Mexicanos’ amenazan a choferes de múltiples empresas para pedir cupos

De acuerdo con lo relatado a este diario, un chat de choferes y cobradores —con más de 300 integrantes— habría sido tomado por terceros tras desplazar a sus administradores. El primer mensaje que, según la versión recogida, circuló en ese grupo fue una advertencia directa: “El que se sale del grupo le metemos un balazo”. Los participantes utilizaban ese espacio para asuntos operativos del servicio, como multas y control de rutas.

La denuncia señala que, luego de la irrupción, se habrían recopilado perfiles e información de miembros del chat, y que las amenazas escalaron hasta incluir envío de datos familiares y referencias a domicilios. También se atribuye a este entorno de intimidación un caso reciente en el que un trabajador fue asesinado tras una discusión dentro del grupo, según la versión compartida por los choferes. En paralelo, se describe un esquema de cobros que alcanzaría a empresa, propietario, conductor y cobrador, con un cupo diario de S/20 por unidad y un pago inicial que los denunciantes identifican como “matrícula”, con montos que mencionan entre S/1.000 y S/5.000.

Extorsiones y sicariato: criminales asociados a 'Los mexicanos' se les atribuye múltiples hechos delictivos

El caso se enmarca en ataques recientes contra el sector. En menos de 48 horas, se reportaron tres buses incendiados en Lima —dos en Villa El Salvador y uno en El Agustino— y se difundieron videos intimidatorios en los que se escucha: “A partir de hoy van a pagar S/20 diarios… El que no quiera va para homicidio… Los vamos a matar uno por uno”. Además, un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado en Villa El Salvador mientras manejaba, según reportes del gremio.

En cifras citadas por fuentes del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados vinculados a extorsión en transporte público, con 169 víctimas: 93 fallecidos y 76 heridos. La Policía ha señalado que golpeó a más de 20 bandas y mencionó a Los Deza/Desa y Los Mexicanos entre los grupos detrás de mensajes extorsivos, mientras representantes del rubro exigen mayor protección y resultados en la investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.