Cuba organiza manifestación masiva para condenar ataque de EE. UU. a Venezuela y exigir la liberación de Maduro

La movilización tuvo lugar en la plaza José Martí Antiimperialista, donde el presidente Miguel Díaz-Canel criticó las políticas de EE. UU. | Foto: AFP

Decenas de miles de personas se manifestaron este viernes 16 de enero frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para condenar el ataque del pasado 3 de enero en Venezuela, que dejó 32 militares cubanos muertos y para exigir la liberación del exdictador venezolano Nicolás Maduro.

La concentración tuvo lugar en la plaza José Martí Antiimperialista, en una movilización organizada por el gobierno en medio del aumento de las tensiones entre La Habana y Washington. Los militares fallecidos, de acuerdo con las autoridades cubanas, formaban parte del equipo de seguridad del antiguo líder chavista y murieron durante un allanamiento a su residencia en Caracas.

Díaz-Canel acusa a EE. UU. de imperialista

Durante la manifestación, el himno nacional cubano resonó mientras grandes banderas ondeaban frente al malecón habanero. El presidente Miguel Díaz-Canel, vestido con abrigo y bufanda por el frío, saludó a los asistentes antes de pronunciar un discurso en el que lanzó duras críticas contra Washington.

“La actual administración estadounidense ha abierto la puerta a una era de barbarie, saqueo y neofascismo”, afirmó el mandatario, en referencia al gobierno de Donald Trump, quien recientemente exigió que Cuba llegara a un acuerdo con su administración antes de que fuera “demasiado tarde”, sin precisar los términos de dicha advertencia.

El republicano también aseguró que Cuba dejará de beneficiarse del petróleo y los recursos financieros provenientes de Venezuela, una amenaza que, según analistas, podría tener consecuencias graves para la isla, que ya enfrenta una profunda crisis económica y apagones frecuentes.

“Aquí nadie se rinde”, enfatizó Díaz-Canel. “El emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han dejado de amenazarnos”. El presidente cubano recalcó que su país no aceptará concesiones políticas como condición para mejorar las relaciones bilaterales. “Siempre estaremos abiertos al diálogo, pero solo en igualdad de condiciones y con respeto mutuo”, sostuvo.

Homenaje a los militares fallecidos en Venezuela

Tras el discurso presidencial, la concentración derivó en una “marcha combatiente”, una tradición heredada de la era de Fidel Castro. La movilización fue encabezada por personas que portaban fotografías de los 32 oficiales fallecidos, mientras la multitud coreaba consignas como “¡Abajo el imperialismo!” y “¡Cuba prevalecerá!”.

La manifestación se produjo un día después de que miles de cubanos rindieran homenaje a los militares en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Los restos de los oficiales llegaron a la isla el jueves y serán enterrados este viernes en distintos cementerios del país, tras ceremonias conmemorativas realizadas en todas las capitales provinciales.