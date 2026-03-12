HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Darwin Espinoza habría agredido a señor en centro comercial: ciudadano manifiesta lesiones en la nariz

Aldo Robles, quien increpó a Espinoza por su gestión como parlamentario, denunció que su celular fue destruido y recibió golpes por parte de los agentes de seguridad del congresista.

Ciudadano habría sido agredido tanto por la seguridad del congresista como por el propio parlamentario | Composición: LR.
La seguridad del congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) habría agredido a un ciudadano cerca a un conocido centro comercial. Las imágenes, difundidas por el programa 'Beto a Saber', muestran al ciudadano Aldo Robles fuertemente lesionado. Según la narración realizada por el noticiero, Robles estaba realizando compras cuando pudo ver al otrora congresista de Acción Popular en el mismo espacio. Al percatarse de ello, el ciudadano lo increpó por su gestión como parlamentario. Lejos de aceptar las críticas, los agentes de seguridad de Espinoza lo agredieron.

"Destruyo mi celular, luego vino con otro guardaespaldas y me agredieron. Como chimbotano, por haber votado por él, le reclame porque apoyaba las leyes procrimen y todo lo malo que hacía el congreso. Cuando le digo eso, me empuja y ahi empezó la gresca. Él estaba con otro seguridad. Y entre los dos me agredieron", señaló Robles al mencionado programa. Las imágenes muestran que el ciudadano se encuentra con lesiones en el tabique. Las lesiones han dejado como resultado que el ciudadano tenga que pasar por 15 días de descanso médico.

Al ser consultado por el reportero del programa sobre esta gresca, Espinoza solo señaló que no podía declarar del tema. Asimismo, el programa indicó que la seguridad del centro comercial solo apareció luego de que el ciudadano ya había sido agredido por el congresista y sus agentes de seguridad. Tras unas horas, Espinoza dio su versión de los hechos: "Yo estaba comprando y un ciudadano empieza a insultarme de la nada y luego intensifica sus insultos. Le quité el celular y el me tira un puñete", indicó.

Desde Podemos Perú y el Congreso de la República todavía no se han pronunciado sobre esta agresión. Del mismo modo, no se ha identificado quien fue la identidad de la persona que agredió al ciudadano.

Las polémicas de Darwin Espinoza

El congresista Darwin Espinoza, representante de Áncash y exintegrante de la bancada de Acción Popular, ha protagonizado diversas controversias durante su gestión parlamentaria. Una de las principales está vinculada al caso conocido como “Los Niños”, un grupo de legisladores investigados por el presunto delito de organización criminal. Según las indagaciones fiscales, estos congresistas habrían respaldado iniciativas del gobierno de Pedro Castillo a cambio de beneficios en el aparato estatal. Espinoza fue incluido entre los parlamentarios investigados dentro de este caso, lo que generó cuestionamientos sobre su actuación política y su relación con el Ejecutivo de entonces.

Otra polémica surgió por acusaciones de haber utilizado recursos de su despacho congresal para impulsar su proyecto político regional, el Movimiento Regional Adelante Áncash. Esta situación provocó tensiones dentro de su propia bancada y llevó al partido Acción Popular a iniciar un proceso para expulsarlo. Además, las denuncias en su contra generaron presión interna para que dejara la vocería del grupo parlamentario, pues varios legisladores consideraron que las investigaciones afectaban la imagen de la bancada.

Las controversias también han tenido impacto en la dinámica interna del Congreso. La elección de Espinoza como vocero de Acción Popular desató una crisis en la bancada, al punto que varios parlamentarios renunciaron al grupo en desacuerdo con su designación. A ello se suman enfrentamientos públicos con otros políticos, como la disputa con la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, a quien acusó de presunto tráfico de influencias, lo que derivó en una cadena de acusaciones cruzadas. En conjunto, estos episodios han convertido a Espinoza en una de las figuras más cuestionadas del Parlamento peruano en los últimos años.

