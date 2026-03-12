Augusto Ruidías fue incorporado como juez de la Corte Suprema de Justicia

En cumplimiento del nombramiento realizado por la Junta Nacional de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi incorporó como juez de la Corte Suprema de Justicia al magistrado titular Augusto Ruidías Farfán, en la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

El 4 de marzo último, la JNJ oficializó un acuerdo del 25 de febrero, por el cual decidió nombrar a Ruidías Farfán como juez titular de la Corte Suprema de Justicia para ocupar la plaza vacante de la doctora Mariem De La Rosa Bedriñana, quien cesó por límite de edad el pasado 19 de febrero de 2026.

La decisión no se realizó dentro de un proceso de selección y nombramiento normal. Ruidías Farfán ingresa a la máxima instancia judicial como candidato en reserva. Él había participado en un concurso realizado el 2021 donde alcanza los primeros lugares, pero no fue nombrado al surgir cuestionamientos éticos y profesionales por un vínculo con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y un puntaje extra como oficial de reserva del Ejército peruano.

Resolución de la Corte Suprema que designa a Alfonso Ruidías como integrante de la Tercera Sala Constitución Transitoria de la Corte Suprema

Una llamada al consejero

Ruidías es un magistrado de carrera. Ha sido presidente de la Corte Superior de la Lambayeque y juez supremo provisional. Como juez superior titular integró el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la máxima instancia administrativa de este poder del Estado, elegido por los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país.

En ese cargo, en 2018 recibió una llamada telefónica en la que Hinostroza le preguntaba por el traslado de una jueza superior. Con el escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto” el traslado de la magistrada fue objeto de una investigación, pero las diferentes instancias que vieron el tema no encontraron nada irregular.

Sobre el puntaje como oficial de reserva se cuestionó que no lo logró como parte del servicio acuartelado, sino como asimilado a las Fuerzas Armadas.

Por esos hechos, no fue inicialmente nombrado. Entonces, Ruidías presentó una Acción de Amparo contra la JNJ para que se le vuelva a entrevistar y votar su nombramiento. Es así que en 2024, el Tercer Juzgado Civil de La Libertad le dio la razón y ordenó a la Junta que proceda a entrevistarlo y evaluar su nombramiento. El 25 de marzo de 2025, la JNJ no alcanzó los votos necesarios para nombrarlo. Logró cuatro votos a favor de cinco consejeros. Necesitaba unanimidad.

Nueva entrevista y nombramiento

Augusto Ruidías insistió y su caso se volvió a revisar en febrero de 2026. Esta vez sí logró los cinco votos y procedieron a nombrarlo juez supremo titular. La presidenta del Poder Judicial dio cumplimiento a esa decisión y lo ha designado en una de las Salas Constitucionales de la Corte Suprema.

En este intervalo de tiempo, la juez Mariem De La Rosa ha cuestionado su cese por límite de edad buscando mantenerse un año más como jueza de la Corte Suprema diciendo que todavía está en condiciones de ejercer el cargo. El Poder Judicial le respondió que eso no era posible. Entonces De la Rosa presentó una Acción de Amparo.

Un juez en lo constitucional le dio la razón y dictó una medida cautelar disponiendo su reincorporación. Pero, eso crea un grave precedente pues de prosperar todos los actuales jueces supremos titulares podrían quedarse más tiempo que el límite de edad. El Poder Judicial se ha negado a cumplir la medida cautelar señalando que su título de jueza suprema titular ya fue cancelado por la JNJ. Ahora, además, ya no hay vacante. Su puesto ha sido ocupado.