Mundo

Cuba recibe y rinde honores a sus 32 soldados muertos durante la intervención de EE. UU. en Venezuela

Los cuerpos llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí, donde recibieron honores. El gobierno cubano calificó el ataque como una "agresión" y un "acto criminal".

Cuba perdio 32 hombres en el conflicto EE. UU. - Venezuela
Cuba perdio 32 hombres en el conflicto EE. UU. - Venezuela | AFP

Este jueves, fueron repatriados a Cuba los restos de 32 oficiales cubanos que perdieron la vida durante la intervención estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026. La operación, destinada a capturar al presidente Nicolás Maduro, resultó en la muerte de los oficiales, quienes formaban parte de una misión de cooperación en seguridad y defensa.

Los cuerpos llegaron a La Habana, donde fueron recibidos con honores en el Aeropuerto Internacional José Martí. El gobierno cubano calificó el ataque como una "agresión" y un "acto criminal". Las víctimas, de entre 26 y 60 años, estaban entrenando a las fuerzas venezolanas en diversas áreas de seguridad.

"Nadie nos dicta qué hacer", asegura presidente de Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó la postura oficial de Cuba frente a las advertencias de Estados Unidos, asegurando que la isla "es una nación libre, independiente y soberana", y que "nadie nos dicta qué hacer". A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel afirmó que el país está "preparado" y dispuesto a "defender a la patria hasta la última gota de sangre", en rechazo a las amenazas del gobierno estadounidense.

En la misma plataforma, el mandatario subrayó que "quienes hoy atacan nuestra nación lo hacen movidos por la rabia ante la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político". Además, defendió el derecho de Cuba a mantener sus políticas económicas y comerciales sin interferencias externas.

Cuba denuncia "manipulación política" de ayuda humanitaria de EE. UU.

La cancillería de Cuba calificó como "manipulación política" el envío de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos destinado a los damnificados por el huracán Melissa, en el este de la isla. El comunicado oficial fue difundido la noche del miércoles.

El gobierno cubano aseguró que EE. UU. está utilizando este gesto humanitario con fines "oportunistas", y señaló que "en ningún momento" se comunicó oficialmente con La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó varias provincias en noviembre.

Sin embargo, la nota oficial señaló que "Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EE. UU.".

