Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían el mediodía del 13 de abril

Al mediodía del lunes 13 de abril se conocerían, prácticamente, los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales, estimó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pierto Corvetto, tras reiterar que en ese plazo estaría cerrada la votación de la fórmula presidencial, a diferencia de otros años.

De esta manera, el funcionario aseguró que con esta proyección se podrá identificar, en menor tiempo, a los dos candidatos presidenciales que pasarían a una eventual segunda vuelta, la cual está programada para realizarse el próximo 7 de junio.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

“No se trata de un cronograma oficial sino de una estimación basada en experiencias electorales previas; eso es importante tener en cuenta”, aclaró el jefe de la ONPE durante un encuentro organizado por IDEA Internacional.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Corvetto explicó también que el mismo domingo 12 de abril, que es la fecha central de las elecciones generales, se publicarían resultados preliminares con los votos iniciales que habrían alcanzado los 36 postulantes a la presidencia que fueron admitidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Hacia las 11 de la noche (del mismo 12 de abril) podría estar publicada cerca del 80% de las actas procesadas en Lima y Callao en lo que corresponde a los resultados presidenciales”, precisó el jefe de la ONPE.

El funcionario indicó que la pronta entrega de los resultados dependerá, sobre todo, del trabajo y la capacitación de los miembros de mesa, quienes son los responsables de completar adecuadamente las actas. “Su desempeño índice en la velocidad de los reportes”, dijo.

En desarrollo…