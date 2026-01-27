HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Esta nación latinoamericano destaca por sus condiciones de vida, gracias a un equilibrio entre bienestar social, acceso a servicios y estabilidad política, según el reporte de Numbeo.

Uruguay se posiciona como el líder en América Latina y supera a China en calidad de vida.
Uruguay se posiciona como el líder en América Latina y supera a China en calidad de vida. | Foto: Freepik

La calidad de vida en el mundo ha sido medida recientemente por Numbeo en su índice global de 2026, que evalúa aspectos como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, coste de vida, tiempo de desplazamiento o medio ambiente. En este ranking, países de todo el mundo compiten por ofrecer el mejor nivel de vida a sus habitantes, con variaciones notables entre regiones y economías desarrolladas.

En el contexto global, naciones como Estados Unidos mantienen posiciones destacadas en calidad de vida, superando ampliamente a potencias asiáticas como China. Sin embargo, entre los países de América Latina, uno logra superar a China en este importante listado.

Uruguay: líder latinoamericano en calidad de vida

Uruguay es el país de América Latina con la puntuación más alta en el Índice de Calidad de Vida 2026 de Numbeo, con un índice de 139,08, colocándose por encima de China, que tiene un índice de 134,82. Esto significa que la nación rioplatense ofrece mejores condiciones generales de vida, según los indicadores evaluados de la página especializada.

El liderazgo de esta nación sudamericana en este ranking puede atribuirse a su equilibrio entre seguridad, acceso a servicios de salud, entorno urbano y nivel de bienestar social. Estos factores, sumados a su estabilidad política y social, posicionan al país uruguayo como un referente de calidad de vida en la región.

PUEDES VER: China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

lr.pe

Comparación con China y Estados Unidos

Aunque la nación liderada por Yamandú Orsi supera al país asiático en el índice global, aún se sitúa muy por debajo del país norteamericano, que en el ranking del 2026 aparece con un índice significativamente mayor. Esto refleja la brecha existente entre la región y las economías más avanzadas en términos de calidad de vida general.

China, con un índice menor al de Uruguay, destaca por su rápido crecimiento económico en las últimas décadas, pero enfrenta desafíos en aspectos como costes de vida o seguridad que impactan en su posicionamiento en este tipo de mediciones. Por su parte, Estados Unidos sigue liderando en índices de poder adquisitivo y servicios, manteniendo su ventaja frente a la mayoría de países de otras regiones.

