José Jerí es destituido por el Congreso. Foto: Composición LR

El Pleno del Congreso de Perú aprobó este martes la censura contra el presidente José Jerí, quien dejará el cargo de manera inmediata tras la votación de 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El mandatario llevaba apenas cuatro meses en el poder y se convierte en el séptimo jefe de Estado en menos de 10 años.

La decisión se produjo tras siete mociones admitidas, presentadas por los parlamentarios Ruth Luque, Elias Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría, quienes cuestionaban su capacidad y transparencia tras revelarse reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno.

¿Cómo reaccionó la prensa internacional a la destitución de José Jerí?

CNN:

La destitución del mandatario es calificada por el medio internacional como una "maldición presidencial" al referirse a los cambios continuos en palacio.

CNN reacciona a la censura en el Congreso peruano. Foto: Captura / CNN

El País:

Jerí fue destituido como presidente de Perú por el Congreso tras el escándalo "Chifagate", relacionado con reuniones con empresarios chinos, informó el medio español

El País destaca en su portada la destitución de José Jerí. Foto: Captura / El País

BBC News

El medio londinense informa que el presidente peruano apenas estuvo 4 meses en el cargo.