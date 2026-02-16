HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Luego de ser involucrado en la denuncia de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar, Hernán Barcos, en conversación con los medios, dio sus descargos sobre el tema.

Hernán Barcos habló sobre la denuncia de los jugadores de FC Cajamarca. Foto: composición LR/ Jax Latin Medio
Hernán Barcos habló sobre la denuncia de los jugadores de FC Cajamarca. Foto: composición LR/ Jax Latin Medio

Tras conocerse que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) solicitó a FC Cajamarca regularizar los pagos del mes de enero de los jugadores Nilson Loyola y Enmanuel Páucar, quienes aún no han sido inscritos por el club para jugar en la Liga 1, se involucró a Hernán Barcos, ya que se señaló que ambos jugadores llegaron bajo su gestión. Tras esto, en conversación con los medios, el delantero argentino se pronunció al respecto.

En sus palabras, señaló que ejerció como gerente deportivo hasta que empezó la Liga 1; no obstante, dejó en claro que el presidente del club, Edisson Zavaleta, es quien se encarga de todo. Además, resaltó que, una vez iniciado el torneo local, se dedicó únicamente a jugar.

PUEDES VER: SAFAP solicitó regularizar los pagos del mes de enero de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar a FC Cajamarca

lr.pe

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca

En sus palabras, el exAlianza Lima no dudo en señalar que los jugadores llegaron en enero y no en diciembre, dando así su descargo tras se involucrado en el caso.

"Todos los jugadores llegaron en enero, nadie ha estado en diciembre. Era algo del club y no sé cómo está realmente la situación, porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", explicó en un primer momento.

"¿En qué momento va a haber conflicto? ¿Sabes cuál es el funcionamiento de un gerente y un entrenador? El gerente contrata a los jugadores junto al entrenador, pero el que arma el equipo es el entrenador. Para los que no saben, que aprendan", complementó.

PUEDES VER: Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

lr.pe

¿Nilson Loyola y Enmanuel Páucar llegaron bajo gestión de Hernán Barcos?

De acuerdo con RPP, el entorno de los jugadores señaló que Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, se contactó personalmente para sumarlos al equipo. Además, manifestaron que intentaron obtener la versión del 'Pirata' sin recibir respuesta.

