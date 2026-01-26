HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Nuevo asesinato a sangre fría por parte de agentes del ICE en Estados Unidos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Estos 3 países de América Latina vendieron oro a cambio de dólares entre 2024 y 2026: uno debe 6,6 toneladas o perdería todo

Bolivia figura entre estos 3 países latinoamericanos que vendieron oro por dólares y ahora enfrenta riesgos contra la estabilidad de sus activos estratégicos.

Durante el periodo 2024-2026, diversas naciones de América Latina enfrentaron crisis económicas agudas que las obligaron a emplear sus reservas de oro para obtener liquidez en dólares. Un caso crítico destaca debido a compromisos contractuales de venta a futuro, los cuales exigen la entrega de 6,6 toneladas de oro a lo largo de 2026 y representan un peligro para la estabilidad de sus activos estratégicos.

De forma paralela, otros dos países de la región ejecutaron maniobras financieras con este recurso en un escenario de incertidumbre internacional. Estas acciones ocurrieron bajo un contexto de precios récord para el metal precioso, factor que consolidó al oro como el principal activo de refugio ante las tensiones de la economía global.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

¿Cuáles son los 3 países de América Latina que vendieron oro a cambio de dólares entre 2024 y 2026?

El Banco Central de Bolivia admitió que la administración previa comprometió 6,6 toneladas de oro mediante ventas a futuro para financiar la importación de combustibles. Esta operación generó un pasivo exigible en 2026 con un valor de US$921 millones. Por su parte, el Banco Central de Argentina ratificó el traslado de lingotes al exterior durante 2024 bajo la premisa de optimizar la rentabilidad de las reservas o utilizarlas como colateral financiero en los mercados internacionales.

En cuanto a Venezuela, el país mantiene su dependencia del metal precioso como fuente principal de divisas ante la crisis y las sanciones vigentes. La producción nacional alcanzó las 9,5 toneladas en 2025 y el régimen prevé un incremento para 2026. Los ingresos derivados de esta actividad cubren el servicio exterior y diversos gastos operativos del Estado venezolano.

Bolivia: ¿por qué vendió oro y cómo afectaría su economía?

Bolivia utilizó la venta de oro a futuro entre 2024 y 2025 para captar dólares ante la aguda escasez de divisas y la urgencia de costear la importación de combustibles subsidiados. Mediante contratos forward, el Estado recibió efectivo inmediato a cambio del compromiso de entregar metal precioso en fechas posteriores, una medida orientada a mitigar la falta de liquidez en el corto plazo.

Esta decisión financiera genera un compromiso crítico para 2026, año en que el Gobierno debe recomprar y entregar 6,6 toneladas de oro. Los vencimientos de estos contratos ocurrirán el 15 de junio, 27 de agosto y 9 de octubre. El incumplimiento de tales obligaciones pone en riesgo la estabilidad de las reservas internacionales, las cuales presentan una alta concentración en oro y una disponibilidad limitada de efectivo para intervenciones cambiarias.

Argentina: ¿por qué se movió el oro y cuál fue el impacto económico?

En 2024, las autoridades del Banco Central de la República Argentina trasladaron lingotes de oro de sus reservas hacia el exterior, aunque se desconoce el destino, según El País. Esta medida busca resguardar la seguridad de los activos, obtener rendimientos financieros y facilitar el uso del metal como colateral en futuras operaciones internacionales. La entidad monetaria aclaró que este movimiento no representa una venta de patrimonio, sino una gestión estratégica de los recursos estatales disponibles.

No obstante, la movilización del oro provocó fuertes controversias internas y diversas solicitudes judiciales para transparentar el destino y la finalidad de los traslados. La preocupación principal radica en los riesgos de embargos por juicios pendientes y las constantes presiones de la deuda externa nacional. En este escenario, el uso del oro como herramienta financiera refleja la complejidad de la política económica actual frente a los compromisos de pago internacionales.

Venezuela: ¿cómo utilizó oro y qué efecto tuvo su economía?

Venezuela utilizó y vendió sus reservas de oro debido al colapso de la industria petrolera y las restricciones financieras impuestas por las sanciones internacionales durante la dictadura de Nicolás Maduro. En 2025, el país extrajo 9,5 toneladas del metal precioso, y el régimen planea aumentar la producción en 2026 para captar divisas. Este recurso constituye hoy una fuente de financiamiento indispensable para cubrir el gasto público y cumplir con los compromisos de pagos externos ante la falta de dólares.

El efecto de esta estrategia en la economía venezolana es mixto y presenta riesgos estructurales. Si bien la venta de oro aporta liquidez inmediata en momentos de crisis, la actividad fomenta la minería informal y carece de transparencia institucional. Además, este modelo dificulta la medición precisa de las reservas oficiales, lo cual compromete la estabilidad macroeconómica y la planificación financiera a largo plazo del país.

