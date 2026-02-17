La empresa La Roma viene siendo extorsionada desde el 2025, en donde atacaron al bus a balazos | Composición LR

La empresa La Roma viene siendo extorsionada desde el 2025, en donde atacaron al bus a balazos | Composición LR

Los conductores del consorcio 'La Roma', el cual cubre la ruta Ventanilla-San Juan de Lurigancho, denunciaron que recibieron un video extorsivo por parte de una organización criminal que se hace llamar Los Amiguitos de Pachacútec. Los integrantes de esta banda exigen el pago de S/50.000 por inscripción, con la finalidad de no atentar contra ellos.

Además, solicitan S/25 diarios por cada uno de los choferes de la empresa. La medida provocó que los trabajadores paralizaran sus labores el lunes 16 de febrero. Asimismo, aseguran que no han recibido las garantías necesarias para retomar sus funciones.

Empresa 'La Roma' recibe amenazas de muerte

Las intimidaciones no solo alcanzan a los conductores, sino también al personal de limpieza, puesto que, en el video enviado al consorcio, los sujetos advierten: "No estamos jugando". Asimismo, los delincuentes se dirigieron a uno de los representantes de la compañía para que cumpla con sus demandas.

"Para todos los trabajadores de la empresa 'La Roma', escuchen. Desde acá les estamos diciendo de los Amiguitos de Pachacútec que se pongan en línea todos. Porque desde mañana todos los trabajadores de limpieza, choferes y cobradores se van a morir. Ponte en línea, Maximiliano, sí o sí porque mira lo que te va a tocar. Nosotros estamos llevando todo ahorita", sostuvo el extorsionador.

Cabe señalar que la empresa denunció que esta modalidad de extorsión no es reciente, ya que es víctima de amenazas desde 2024. Incluso, se produjo una agresión contra uno de los conductores por parte de un falso pasajero en la zona de José Carlos Mariátegui, en San Juan de Miraflores. Tras lo ocurrido, los criminales dejaron un mensaje extorsivo.

Atentados contra transportistas no cesan

En las últimas 24 horas se registraron otros tres ataques armados contra transportistas, en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. El caso más grave ocurrió cuando Misael Romero Muñoz (32) manejaba una combi de la ruta B —que conecta el centro de Lima con Los Olivos— y fue interceptado por sicarios en motocicleta en la avenida Morales Duárez, alrededor de las 11.00 p. m., del lunes 16 de febrero. El conductor viajaba con pasajeros, su esposa y su hija mayor, quienes presenciaron el ataque.

De forma paralela, desconocidos abrieron fuego contra un bus de la empresa Polo S.A.C., conocida como El Lorito, mientras circulaba por Puente Piedra. Según información policial, el proyectil impactó en la parte delantera del vehículo, mientras los ocupantes se arrojaron al suelo para protegerse.

Horas después, se reportó un tercer atentado a las 2.45 a. m. del miércoles 17 de febrero contra una unidad de la empresa ETSSACOCSAC o 'Los Azules de Collique'. El conductor afectado indicó que los responsables fueron dos individuos a bordo de una moto lineal. Aunque no se registraron heridos, el episodio confirma que los ataques contra el sector transporte son cada vez más frecuentes.

