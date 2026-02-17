Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí | Composición LR | Composición LR

El Pleno del Congreso aprobó este martes las mociones de censura contra el presidente José Jerí y, acto seguido, el fujimorista Fernando Rospigliosi, oficializó su salida del cargo con la lectura del acuerdo parlamentario.

"Señores congresistas las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Jerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República", sostuvo.

La votación culminó con 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, resultado que activó de inmediato el cese de funciones del mandatario. Desde la Mesa Directiva se dispuso la comunicación formal de la resolución y la aplicación de los mecanismos de sucesión establecidos por la Constitución.

El parlamentario Edgar Raymundo fue anunciado como candidato a la Presidencia por el Bloque Democrático. "Este es un momento transcendental. Como bancada ratificamos que la sucesión de un alto cargo termine en las mismas manos de las personas que nos han llevado a esta crisis. Personas de dudosa reputación, involucradas en investigaciones, con conflictos y demás", dijo Ruth Luque de la misma bancada.