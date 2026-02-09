El diseño del estadio del país asiático toma como base los tambores de bronce Dong Son, iconos de su cultura antigua. | Trong Dong Stadium

Un país de Asia inició en diciembre de 2025 la edificación del recinto que aspira al título del estadio con mayor capacidad del mundo al albergar a más de 130.000 asistentes por US$38.000 millones. Esta obra monumental busca posicionarse como un referente deportivo global frente a grandes de la ingeniería como China. El proyecto pretende desplazar de la cima a iconos internacionales como el Rungrado 1st of May Stadium de Corea del Norte y el Narendra Modi Stadium en la India.

La relevancia del estadio trasciende su escala física, pues su diseño arquitectónico funciona como un puente entre la identidad cultural nacional y la modernidad tecnológica. Esta infraestructura competirá directamente con los recintos previstos para el Mundial 2030, lo que atrae la atención de la comunidad internacional hacia el sudeste asiático. El complejo simboliza la ambición nacional por fusionar sus tradiciones históricas con una proyección vanguardista de cara al futuro.

El establecimiento simbolizaría una fusión de sus tradiciones históricas. Foto: Trong Dong Stadium



¿Cuál es el país asiático que supera a China con el estadio más grande del mundo?

Vietnam lidera la escena deportiva internacional con la edificación del Estadio Trong Dong en su capital, Hanói. Esta colosal infraestructura posee una capacidad para 135.000 espectadores, cifra que lo posicionará como el recinto deportivo más grande del planeta. El proyecto funciona como el eje central de la estrategia de expansión global del país asiático en el ámbito del deporte de alto rendimiento.

La arquitectura del estadio rinde tributo a la identidad nacional, ya que su diseño toma como base los tambores de bronce Dong Son, iconos de la cultura vietnamita antigua. La obra integra tecnología de vanguardia con un techo retráctil de dimensiones inéditas y sistemas de eficiencia energética. Según los portavoces oficiales, el complejo destaca por sus "soluciones enfocadas en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental".

El cronograma oficial indica que las obras comenzaron tras una ceremonia en diciembre de 2025 y la fecha de entrega final se fija para agosto de 2028. Este estadio representa solo la fase inicial de un plan más ambicioso: la Ciudad Deportiva Olímpica. Este desarrollo urbano integral contempla áreas residenciales e infraestructura de transporte moderna, cuya culminación total se proyecta para el año 2035.

El estadio de Vietnam tiene otro plan: la Ciudad Deportiva Olímpica. Foto: Trong Dong Stadium



Una obra para torneos de fútbol, ceremonias y más

El Estadio Trong Dong trasciende su función atlética principal para convertirse en un recinto polivalente capaz de albergar eventos deportivos de élite, como torneos de fútbol internacional. Gracias a su diseño adaptable y a la incorporación de un techo retráctil, la infraestructura facilita el desarrollo de festivales, actos oficiales y ceremonias comunitarias bajo cualquier condición climática.

Las autoridades vietnamitas definen este complejo como un "ícono arquitectónico y cultural que refleje la identidad del país". El objetivo estratégico consiste en posicionar a Vietnam en el escenario global mediante la organización de encuentros políticos, sociales y culturales de gran escala que superen el ámbito meramente deportivo.

El fallido proyecto del estadio en China: en forma de flor

El proyecto del estadio, impulsado originalmente por el Evergrande Group, nació como una ambiciosa estructura con capacidad para 100.000 espectadores y un diseño que emulaba una flor de loto. Esta obra buscaba posicionarse como un hito visual y deportivo a nivel mundial mediante sus llamativos pétalos arquitectónicos. No obstante, la profunda crisis financiera de la promotora y la intervención del Gobierno chino forzaron el abandono del concepto inicial en favor de una propuesta más austera y funcional.

El proyecto inicial de China iba a tener la forma de una flor de loto. Foto: Times of India



Bajo el nuevo nombre de Guangzhou Football Park, el recinto cuenta ahora con un diseño rediseñado que descarta la estética floral y reduce su aforo a aproximadamente 73.000 asientos. El control estatal de las obras asegura su finalización para finales de 2025, lo que marca una transición desde las aspiraciones de récords internacionales hacia soluciones sostenibles. Este giro evidencia cómo los desafíos económicos transforman proyectos de gran escala, pues, según el contexto de la obra, el cambio refleja la adaptación de las metas deportivas a la realidad financiera local.

El nuevo nombre del estadio sería Guangzhou Football Park. Foto: Cnbayarea



Los 10 estadios más grandes del mundo

A continuación, los recintos con mayor capacidad del planeta, considerando construidos y en construcción: