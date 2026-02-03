Una montaña de América Latina es el punto de la superficie terrestre más cercano al Sol. Aunque el Monte Everest posee la mayor altitud sobre el nivel del mar, la forma esferoidal de la Tierra otorga la ventaja al volcán sudamericano. Según el físico Derek van Westrum, la cima del colosal se sitúa 2.080 metros más lejos del centro del planeta que la montaña asiática.

Esta particularidad geodésica resalta que la ubicación geográfica resulta determinante para la proximidad espacial. Al localizarse justo en la línea del ecuador, esta montaña aprovecha el abultamiento máximo del globo terráqueo. Por ello, a pesar de su menor elevación relativa, esta cumbre desplaza al Everest como el lugar más próximo a las estrellas y desafía la idea tradicional de que la montaña más alta es siempre la más cercana al astro rey.

¿Cuál es la montaña de América Latina más cercana al Sol que supera al Everest?

El volcán Chimborazo, ubicado en Ecuador, ostenta el título del punto más cercano al Sol en la superficie terrestre. Aunque el Everest posee la mayor altitud sobre el nivel del mar, la ubicación de esta montaña ecuatoriana sobre la línea ecuatorial marca la diferencia. Debido a este factor geográfico, su cima representa el lugar más alejado del centro de la Tierra.

Este fenómeno ocurre porque la Tierra posee una forma de esferoide oblato, con un ensanchamiento en el ecuador provocado por la rotación planetaria. El radio terrestre es mayor en esta zona que en los polos, lo cual impulsa al Chimborazo hacia el espacio exterior. Así, este pico supera al gigante asiático en distancia absoluta respecto al núcleo del planeta.

Más allá de su importancia geodésica, este volcán es un símbolo fundamental de la geografía y la cultura de América Latina. Su cima atrae a científicos y montañistas que buscan experimentar esta curiosidad física única en el mundo. El coloso de los Andes se consolida como un referente histórico que desafía la percepción tradicional de las alturas globales.

¿Cómo es posible estar cerca al Sol si no es la montaña más alta del mundo?

La distancia entre la superficie terrestre y el Sol no se limita a la altitud sobre el nivel del mar. El factor determinante es la forma esferoidal de la Tierra, la cual presenta un abultamiento en la zona ecuatorial debido a la rotación del planeta. Por esta razón, el volcán Chimborazo ostenta la mayor cercanía al astro rey, a pesar de que el Everest posee una altura superior respecto al nivel oceánico.

La distinción fundamental reside en la diferencia entre la altitud relativa y la distancia al centro de la Tierra. Mientras que el Everest destaca en el sistema del Himalaya por su elevación sobre el mar, su posición geográfica lo mantiene más próximo al eje de rotación terrestre. En contraste, el Chimborazo se asienta en la sección más ancha del globo, lo que expande su radio desde el núcleo planetario. Así, la cima ecuatoriana se convierte en el punto de la corteza con mayor radio terrestre, superando cualquier otra elevación en el mundo.

Este fenómeno evidencia la compleja relación entre la geografía física y las dimensiones reales de nuestro planeta. La medición desde el centro de la Tierra redefine el concepto de "punto más alto" bajo una perspectiva astronómica, donde la proximidad al Sol depende de la ubicación latitudinal. Este hecho resalta que la altitud estándar no es el único parámetro válido para comprender la posición de una montaña en el espacio, sino que la protuberancia ecuatorial juega un papel crítico en la escala global.

¿Qué se sabe del Mauna Kea?

El Mauna Kea, ubicado en Hawái, es la montaña más alta del mundo si el cálculo inicia en su base submarina. Con una longitud total superior a los 10.000 metros, esta formación supera al Everest en magnitud absoluta, aunque su altitud sobre el nivel del mar solo alcanza los 4.205 metros. Esta característica geológica lo define como un coloso del fondo oceánico y una maravilla de la naturaleza.

A diferencia del Chimborazo, cuya posición en el ecuador lo sitúa más cerca del espacio exterior, el Mauna Kea destaca por su importancia científica. Su cima alberga los observatorios astronómicos más avanzados del planeta, gracias a las condiciones óptimas de su atmósfera. Así, este volcán combina una relevancia geográfica sin igual con un papel crucial en la exploración del universo.