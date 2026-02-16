HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Anteriormente, el embajador cenó hamburguesas junto a José Jerí y decidió compartir una fotografía del momento en sus redes sociales junto a un comentario que generó diversas reacciones.

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"
Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, volvió a hacer alusión a las "hamburguesas" en una publicación en sus redes sociales.

Únete a nuestro canal de política y economía

Su comentario esta vez respondió al título de una columna de opinión de Luis Carranza titulada "Ni wantán ni hamburguesa: ¡cebiche!", en la que cuestiona que las autoridades se enfoquen en debates triviales en lugar de hacer que el mundo consuma productos peruanos. "Perú se puede convertir en hub logístico en el comercio de Asia con Sudamérica. Pero eso requiere que nuestros gobernantes dejen de preocuparse por comer wantán o hamburguesa y se enfoquen en que el mundo coma nuestro cebiche", se lee.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Navarro respondió a dicha columna indicando lo siguiente: "Le propongo otro título: ¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los Peruanos van a tener que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa. Su análisis se queda corto: EE.UU. hace negocios con China. Lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos".

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Anteriormente, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, cenó hamburguesas junto a José Jerí y decidió compartir una fotografía del momento en sus redes sociales junto a un comentario que generó diversas reacciones.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee.

Los internautas vincularon ello con el caso Chifagate, sobre todo, teniendo en cuenta que el día que arribó a Perú, Navarro ya había mencionado algo similar. "Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar. Y, claro, comiendo comida chifa”, dijo a la prensa.

El politólogo Juan de la Puente consideró, en una publicación en X, que no "pertinente" lo expresado por Navarro y "devalúa más el rol presidencial (que el mismo Jerí precariza)". Además, añadió que "achata y somete la jefatura de Estado a burla y, lo más importante, no ayuda a las relaciones bilaterales".

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, en entrevista a Exitosa, sostiene que la imagen carga un mensaje político.

"El presidente Jerí ha dado un paso brusco, yo no sé si debidamente pensado, pero es un paso de un lado a otro brusco y, en diplomacia y en relaciones internacionales, no se pueden dar pasos bruscos, sino de a pocos, porque las imperceptibilidades empiezan a tomar notas", explicó.

Notas relacionadas
España acordó enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU por "la creciente agresión de Estados Unidos"

España acordó enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU por "la creciente agresión de Estados Unidos"

LEER MÁS
Irán asegura intenciones reales para alcanzar un acuerdo "justo y duradero" con Estados Unidos

Irán asegura intenciones reales para alcanzar un acuerdo "justo y duradero" con Estados Unidos

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

LEER MÁS
Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

LEER MÁS
Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima contra BCO República: fecha, hora y canal del partido por el Sudamericano de Clubes de Vóley

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario del Minedu para el regreso a clases

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025