Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, volvió a hacer alusión a las "hamburguesas" en una publicación en sus redes sociales.

Su comentario esta vez respondió al título de una columna de opinión de Luis Carranza titulada "Ni wantán ni hamburguesa: ¡cebiche!", en la que cuestiona que las autoridades se enfoquen en debates triviales en lugar de hacer que el mundo consuma productos peruanos. "Perú se puede convertir en hub logístico en el comercio de Asia con Sudamérica. Pero eso requiere que nuestros gobernantes dejen de preocuparse por comer wantán o hamburguesa y se enfoquen en que el mundo coma nuestro cebiche", se lee.

Navarro respondió a dicha columna indicando lo siguiente: "Le propongo otro título: ¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los Peruanos van a tener que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa. Su análisis se queda corto: EE.UU. hace negocios con China. Lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos".

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Anteriormente, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, cenó hamburguesas junto a José Jerí y decidió compartir una fotografía del momento en sus redes sociales junto a un comentario que generó diversas reacciones.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee.

Los internautas vincularon ello con el caso Chifagate, sobre todo, teniendo en cuenta que el día que arribó a Perú, Navarro ya había mencionado algo similar. "Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar. Y, claro, comiendo comida chifa”, dijo a la prensa.

El politólogo Juan de la Puente consideró, en una publicación en X, que no "pertinente" lo expresado por Navarro y "devalúa más el rol presidencial (que el mismo Jerí precariza)". Además, añadió que "achata y somete la jefatura de Estado a burla y, lo más importante, no ayuda a las relaciones bilaterales".

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, en entrevista a Exitosa, sostiene que la imagen carga un mensaje político.

"El presidente Jerí ha dado un paso brusco, yo no sé si debidamente pensado, pero es un paso de un lado a otro brusco y, en diplomacia y en relaciones internacionales, no se pueden dar pasos bruscos, sino de a pocos, porque las imperceptibilidades empiezan a tomar notas", explicó.