Mundo

China y su ambicioso proyecto en un país de América Latina para mejorar su infraestructura vial y fortalecer lazos comerciales

Con una extensión de 164 kilómetros y una inversión de US$253 millones, la vía de ese país latinoamericano transporta productos agrícolas, ganaderos y minerales. 

El proyecto carretero de ese país de América Latina fue financiado por el gobierno de China y ejecutado por la empresa China Railway Group Limited (CREC).
El proyecto carretero de ese país de América Latina fue financiado por el gobierno de China y ejecutado por la empresa China Railway Group Limited (CREC). | Composición LR/ChatGPT/AFP

El proyecto carretero, financiado por el gobierno de China y ejecutado por la empresa China Railway Group Limited (CREC), es una inversión estratégica en la infraestructura de un país de América Latina. Esta obra sobre la Ruta 36 integra a la nación en la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el objetivo de optimizar la conectividad vial y disminuir los costos logísticos. Gracias a esta obra, su corazón productivo accede con mayor eficiencia a mercados clave en la región y el resto del mundo.

Con una extensión de 164 kilómetros, la vía representa una inversión de 253 millones de dólares destinada al transporte de productos agrícolas, ganaderos y minerales. El trazado potencia el desarrollo de las zonas rurales y fortalece la competitividad internacional de ese país latinoamericano hacia los océanos Pacífico y Atlántico. No obstante, la aparición de fisuras en la infraestructura a mediados de 2025 genera dudas sobre la durabilidad y calidad de la construcción tras su reciente inauguración.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina en la mira de China para fortalecer el comercio con un proyecto?

Bolivia es el país latinoamericano elegido. El proyecto carretero El Espino – Charagua – Boyuibe constituye una obra estratégica de 164 kilómetros en el departamento de Santa Cruz. Esta infraestructura, financiada por el Banco de Exportación e Importación de China y ejecutada por China Railway Group Limited, vincula a las comunidades guaraníes con mercados internacionales. La vía establece un corredor logístico eficiente hacia Brasil y Argentina, lo cual fortalece la conectividad interna y la salida de productos bolivianos hacia el exterior.

Bajo la visión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la carretera reduce los costos de transporte para exportaciones clave como el gas natural, la soja y la quinua. Según el economista Juan Pablo Saucedo, en una entrevista con Xinhua, la obra mitiga los desafíos de la mediterraneidad de Bolivia mediante una mayor integración geográfica. Este modelo de cooperación internacional impulsa el desarrollo económico regional y consolida la presencia de infraestructura moderna en zonas agrícolas fundamentales para el país.

PUEDES VER: Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

lr.pe

¿Por qué esa carretera sería clave para fortalecer lazos comerciales de Bolivia en el mundo?

Esa carretera representa un eje estratégico para el comercio de Bolivia, ya que optimiza la conexión entre los puertos del Atlántico y el Pacífico. Esta infraestructura reduce los tiempos de transporte y los costos logísticos, factores críticos para una nación sin litoral que busca exportar minerales y productos agrícolas hacia mercados globales. De acuerdo a Saucedo, la obra facilita el acceso directo a rutas internacionales, lo que permite al país superar barreras geográficas y dinamizar su economía nacional.

La integración de este proyecto en la Iniciativa de la Franja y la Ruta consolida la alianza comercial con China, uno de los socios principales de la región. El apoyo del gigante asiático en esta obra refuerza su estrategia geopolítica y ofrece a Bolivia un puente directo hacia los consumidores de Asia. De este modo, la carretera funciona como una herramienta de diversificación comercial que fortalece la presencia boliviana en el escenario mundial y asegura un flujo constante de intercambio internacional.

PUEDES VER: EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

lr.pe

¿Qué desafíos enfrentan Bolivia y China con ese proyecto?

El proyecto enfrenta dudas sobre su viabilidad técnica debido al rápido deterioro de la infraestructura. Aunque la inauguración ocurrió en 2023, la aparición de fisuras prematuras cuestiona la calidad de los materiales y la sostenibilidad de la obra a largo plazo. Esta situación pone en riesgo la efectividad del tramo y anticipa costos de mantenimiento imprevistos para Bolivia y China.

Por otro lado, la dimensión socioambiental representa un foco de tensión constante. El trazado atraviesa zonas de relevancia ecológica y territorios de comunidades indígenas guaraníes, lo que exige una gestión cuidadosa de los derechos locales y el entorno natural. Pese a las medidas de la empresa CREC y el gobierno boliviano, la conciliación entre el desarrollo económico y la conservación ambiental permanece como un desafío crítico.

