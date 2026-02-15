Año Nuevo Chino 2026: actividades en el Barrio Chino y eventos dónde celebrar el Año del Caballo de Fuego en Lima Perú
La capital se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026, una de las festividades más importantes de la cultura asiática, con danzas, rituales, ferias y actividades gratuitas abiertas al público.
El Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario tradicional chino. Esta celebración ancestral reúne a comunidades de todo el mundo y, en el Perú, se vive con especial intensidad gracias a la herencia cultural presente en la capital.
A diferencia del calendario gregoriano, esta festividad se define por el ciclo lunisolar, lo que explica por qué su fecha cambia cada año. Más allá del festejo, simboliza renovación, cierre de etapas y deseos de prosperidad, salud y bienestar para los meses venideros.
Año Nuevo Chino 2026 en el Barrio Chino de Lima
En el corazón del Centro Histórico, el Barrio Chino se consolida como uno de los principales escenarios de la celebración. Durante estas jornadas, miles de visitantes llegan para participar en actividades culturales abiertas y familiares.
Las calles se llenan de color con danzas del dragón y del león, presentaciones artísticas, rituales tradicionales y ferias gastronómicas. Estas expresiones fortalecen el intercambio cultural y resaltan la diversidad que caracteriza a la ciudad.
Actividades por el Año del Caballo de Fuego en el Centro de Lima
La Sociedad de Danza del Dragón Chung Shan dará inicio a las celebraciones el martes 17 de febrero en la calle Capón. Ese día se realizará la bienvenida oficial al nuevo ciclo lunar, con un encuentro simbólico junto a la comunidad y el público asistente.
El miércoles 18 de febrero se desarrollará el tradicional recorrido Choy Chieng. La danza recorrerá el Barrio Chino y zonas aledañas del Centro de Lima, cumpliendo el ritual de bendición a comercios y hogares, una de las tradiciones más esperadas.
Fecha: martes 17 y miércoles 18 de febrero
- Hora: desde las 10:00 a.m.
- Lugar: Barrio Chino, Cercado de Lima
Eventos gratuitos para celebrar el Año Nuevo Chino 2026
Del 10 al 17 de febrero, el Instituto Confucio de la PUCP presenta una agenda cultural gratuita dedicada al Año del Caballo de Fuego. La programación incluye talleres, charlas y experiencias gastronómicas en distintos puntos de la ciudad. Si bien es cierto, algunas actividades ya empezaron, pero aún queda más fechas.
La propuesta busca acercar la cultura china desde el aprendizaje y el encuentro intercultural. Varias actividades requieren inscripción previa, aunque el acceso no tiene costo.
Actividades destacadas
- Taller de cortado de papel chino – martes 10 de febrero
- Taller de cocina: dumplings – miércoles 11 de febrero
- Evento central con danzas y artes marciales – viernes 13 de febrero
- Charla de feng shui – lunes 16 de febrero
- Escritura de nombres en chino – martes 17 de febrero
Qué significa el Año del Caballo de Fuego
El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Este periodo estará regido por el Caballo y el elemento Fuego, una combinación asociada al dinamismo, la valentía y la transformación.
Dentro del zodíaco chino, el 'Caballo' simboliza libertad, liderazgo y movimiento constante. El 'Fuego' intensifica esa energía y se vincula con la creatividad y la ambición. Según la tradición, será un ciclo ideal para iniciar proyectos, asumir retos y tomar decisiones con equilibrio.