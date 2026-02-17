Precio del dólar en Perú HOY, martes 17 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, martes 17 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, martes 17 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 17 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,360 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de febrero?

Banco de la Nación

Compra: S/3,300

Venta: S/3,410

BBVA

Compra: S/3,272

Venta: S/3,427

Scotiabank