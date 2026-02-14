HOYSuscripcion LR Focus

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Desde el megapuerto de Chancay, esta nación sudamericana acelera su salto al mercado chino con envíos que prometen cifras récord.

Bolivia impulsa envíos de carne a China vía Chancay. Foto: Composición LR
Bolivia abrió una vía comercial hacia el mercado asiático con la venta de proteína bovina a China a través del complejo logístico de Chancay, en Perú. Esta alternativa conecta la producción nacional con uno de los destinos de mayor demanda en el mundo y coloca al gobierno de Rodrigo Paz en una nueva etapa de su estrategia exportadora.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, destacó el impacto de la conexión marítima directa. Señaló que el acceso a buques de gran tamaño y la reducción en los tiempos de tránsito permitirán mejorar la eficiencia y reducir costos logísticos. En ese sentido, subrayó que para una república sin litoral cualquier mejora en transporte marítimo es determinante para la competitividad. “Abre un mundo de oportunidades”, afirmó, al remarcar que el menor tiempo y costo de traslado fortalecerán la posición boliviana en el mercado internacional.

lr.pe

¿Cuántas toneladas de res produce actualmente Bolivia al año y cuánto exportó al país asiático en 2025?

Según datos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, la nación sudamericana produce cerca de 350.000 toneladas de cortes bovinos al año. Esta cifra corresponde al volumen anual que abastece tanto el consumo interno como los envíos al exterior. En 2025, el territorio alcanzó un récord histórico de US$ 200 millones por despachos de productos cárnicos hacia la potencia asiática. El mercado asiático se consolidó como uno de los principales destinos de la oferta altiplana dentro de su esquema de comercio internacional.

Mauricio Parada Balcázar, propietario de Cabaña Santa María, sostuvo que la apertura de nuevos enlaces fortalece al sector ganadero. Explicó que el país del litio atraviesa un momento favorable, con capacidad para cubrir el mercado interno y destinar sin dificultades. “Para nosotros es muy importante que se abran nuevas rutas”, afirmó. También indicó que el ingreso de divisas permitiría incorporar mejor tecnología y reforzar la competitividad frente a países como Brasil y Argentina. No

lr.pe

¿Qué ventajas ofrece el embarque de res a China a través del terminal de Chancay?

La denominada ruta de la carne a territorio chino mediante el recinto portuario de Chancay, reduce el tiempo de tránsito y permite acceso a buques de gran capacidad, lo que incide en la estructura de costos del sector proveedor. Óscar Mario Justiniano también señaló que cualquier mejora en tiempos o tarifas de transporte repercute en la competitividad frente a otros actores del mercado internacional.

Desde Santa Cruz, los comercializadores coincidieron en esa evaluación. Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, explicó que la reducción de tiempos también amplía el margen comercial en destino. “Al ahorrarnos tiempo, también nos ahorra costos”, señaló. Añadió que la vida útil del producto en los sistemas de distribución en el gigante mundial puede extenderse hasta 10 días más, lo que mejora su competitividad. También destacó que se trata de una vía consolidada y predecible que permite llegar no solo a China, sino a otros puertos de Asia.

lr.pe

¿Qué ajustes logísticos exige el nuevo trayecto de la carne hacia su principal socio comercial asiático?

Rafael Riva señaló que el incremento del comercio exterior requerirá mayor disponibilidad de contenedores refrigerados, un recurso que en ocasiones presenta escasez en la región. Según explicó, la nueva alianza vinculada a la conexión por Chancay permitiría ampliar esa capacidad y optimizar el esquema de transporte.

El directivo también indicó que durante la semana sostuvieron reuniones con autoridades chinas para habilitar nuevos frigoríficos dentro del circuito abastecedor. “La idea es poder incrementar la distribución al extranjero de proteína roja, para ello vamos a necesitar más contenedores refrigerados, que muchas veces escasean en la región, pero con esta nueva alianza que se está tejiendo consideramos que vamos a poder tener mayores disponibilidades de contenedores y con ello mejorar todo lo que es la logística de exportación de este alimento. Esta semana hemos tenido reuniones con algunas autoridades del gobierno de Xi Jinping donde se pretende habilitar nuevos actores dentro de lo que es la salida a otros lugares de mercancía bovina, es decir, nuevos frigoríficos, que van a demandar más servicios logísticos y esta es una muy buena alternativa”, expresó.

