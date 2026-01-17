HOYSuscripcion LR Focus

El país de América Latina que tendrá el metro más profundo de la región: estaciones estarán a 65 metros bajo tierra

Este ambicioso proyecto de un país latinoamericano incluye la renovación de vías, nuevas estaciones y sistemas avanzados que buscan mejorar la movilidad y la sostenibilidad.

Conoce el país de América Latina que tendrá el metro más profundo de toda la región.
Conoce el país de América Latina que tendrá el metro más profundo de toda la región. | Composición LR/difusión

América Latina está experimentando una transformación única en su infraestructura de transporte público. En una de sus ciudades más grandes, se está construyendo una red subterránea impresionante que desafía las características geológicas de la región de una manera asombrosa.

Esta obra no solo destaca por su tamaño, sino también por la profundidad que alcanza, lo que marca un nuevo hito técnico en Latinoamérica, pues integra tecnología avanzada, inversión pública y privada, y mejoras en sostenibilidad, con el objetivo de proporcionar un transporte más eficiente y moderno para millones de personas.

lr.pe

¿Qué país tendrá el metro más profundo de América Latina?

Brasil es el protagonista de esta gran transformación a través de la renovación y expansión integral del Metro de São Paulo. Con una red de 120 kilómetros de vías modernas y estaciones que llegan a profundidades de hasta 65 metros, este proyecto no solo es un logro de ingeniería, sino también una inversión en tiempo, movilidad y una nueva manera de entender el espacio urbano.

La renovación del metro es un ambicioso plan que busca modernizar y ampliar la red de transporte más grande de América Latina. Este proyecto incluye también la implementación de sistemas avanzados de señalización y la construcción de nuevas líneas, como la Línea 6 Naranja, que conectará las zonas periféricas con el centro de la ciudad.

Además, se ampliarán líneas ya existentes, como la Línea 4, y se integrarán concesiones público-privadas para mejorar la inversión y la operación del sistema. El objetivo principal es aumentar la capacidad, reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y la sostenibilidad, y lograr una mejor conexión en toda la ciudad, a través de un transporte más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

lr.pe

¿Qué avances técnicos destacan en el Metro de São Paulo?

Este sistema de transporte en São Paulo se destaca por aplicar metodologías complejas y un enfoque exhaustivo en asegurar la estabilidad estructural del subsuelo. Los principales aspectos técnicos son los siguientes:

  • Se utilizan 250.000 metros cúbicos de concreto reforzado para proteger los túneles y terminales de pasajeros.
  • Las estaciones están diseñadas para resistir el peso del tráfico urbano y de grandes edificios cercanos.
  • Un avanzado sistema automatizado permite que los trenes operen con intervalos de solo noventa segundos entre ellos.
  • Se implementa iluminación LED y un sistema de frenado regenerativo, lo que contribuye al ahorro energético de manera ecológica y eficiente.
  • Modernos sistemas de impermeabilización evitan filtraciones de agua en áreas con altos niveles freáticos.

lr.pe

¿Cuál es el impacto del nuevo subterráneo en São Paulo? 

La construcción del metro más profundo de América Latina no solo consiste en excavar túneles. Este proyecto tendrá el suigente impacto:

  • Crea miles de empleos, tanto directos como indirectos, en los campos de la construcción y la ingeniería.
  • Fomenta la innovación en sistemas de señalización y en el control automatizado de trenes.
  • Implementa soluciones de eficiencia energética.
  • Mejora la conectividad entre barrios periféricos y los principales centros económicos y educativos.
  • La profundidad de las estaciones responde a las particularidades geográficas de la zona y busca reducir el impacto en la ciudad, mientras se integra eficazmente con la red de transporte existente.
