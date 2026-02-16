HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

La conductora Magaly Medina cuestionó el reclamo público de la modelo y sostuvo que asumir errores también forma parte de la exposición mediática.

Magaly Medina respondió con firmeza a Laura Spoya .
Magaly Medina respondió con firmeza a Laura Spoya . | Composición LR / Google/ Magaly TV La Firme

Magaly Medina volvió a generar polémica al referirse a las recientes declaraciones de Laura Spoya, quien expresó su incomodidad por la forma en que la prensa informó sobre su accidente. Desde su espacio televisivo, la popular ‘Urraca’ no ocultó su molestia y cuestionó la postura adoptada por la exMiss Perú.

Durante el programa, la periodista señaló que existen vacíos en la versión expuesta por Spoya. Indicó que no se han mostrado documentos ni pruebas que respalden algunos de los argumentos presentados, por lo que consideró necesario mayor claridad antes de responsabilizar a terceros por la cobertura mediática.

PUEDES VER: Exponen la identidad del supuesto nuevo galán de Laura Spoya tras accidente

lr.pe

Magaly Medina cuestiona reclamo de Laura Spoya

En esa misma línea, Medina remarcó que la exposición pública implica responsabilidades. Para ella, la conductora debió reconocer su error de forma directa, sobre todo por el riesgo que pudo implicar el accidente para otras personas. Según afirmó, una disculpa pública habría sido un paso adecuado frente a la situación.

Además, sostuvo que la empatía no puede exigirse cuando no se asume una falta propia. Desde su punto de vista, culpar a los medios desvía la atención del hecho principal y evita una reflexión más honesta sobre lo ocurrido. "Lo que si me cae mal es que ella se victimice. Es una mala costumbre", aseveró la figura de ATV.

PUEDES VER: Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

lr.pe

Magaly Medina pide a Laura Spoya que ponga límites

La presentadora fue enfática al rechazar lo que consideró una actitud recurrente en figuras del espectáculo. “Queremos ver el expediente médico… límites debes ponerle tú a tus acciones”, expresó al cuestionar que se responsabilice a una empresa o a la prensa sin pruebas claras.

Finalmente, Medina pidió a la exreina de belleza actuar con madurez frente a las consecuencias. “No salgas a echarle la culpa al resto, no salgas a lloriquear ni victimizarte”, afirmó, al insistir en que asumir la parte de responsabilidad que corresponde es clave cuando se vive bajo la mirada pública.

Notas relacionadas
Exponen la identidad del supuesto nuevo galán de Laura Spoya tras accidente

Exponen la identidad del supuesto nuevo galán de Laura Spoya tras accidente

LEER MÁS
Laura Spoya revela que en pocos días saldrá de la clínica y anuncia su regreso a ‘La Manada’ tras cirugía: “Ahí estaré”

Laura Spoya revela que en pocos días saldrá de la clínica y anuncia su regreso a ‘La Manada’ tras cirugía: “Ahí estaré”

LEER MÁS
Brian Rullan comparte emotivo mensaje a sus hijos tras visitar a Laura Spoya: "Nunca los voy a defraudar"

Brian Rullan comparte emotivo mensaje a sus hijos tras visitar a Laura Spoya: "Nunca los voy a defraudar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

LEER MÁS
Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

LEER MÁS
Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Espectáculos

Exponen la identidad del supuesto nuevo galán de Laura Spoya tras accidente

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

María Pía Copello defiende su amistad con Magaly Medina y asegura que también recibe críticas: "Cuando me tiene que chancar, me chanca"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025