Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

Magaly Medina volvió a generar polémica al referirse a las recientes declaraciones de Laura Spoya, quien expresó su incomodidad por la forma en que la prensa informó sobre su accidente. Desde su espacio televisivo, la popular ‘Urraca’ no ocultó su molestia y cuestionó la postura adoptada por la exMiss Perú.

Durante el programa, la periodista señaló que existen vacíos en la versión expuesta por Spoya. Indicó que no se han mostrado documentos ni pruebas que respalden algunos de los argumentos presentados, por lo que consideró necesario mayor claridad antes de responsabilizar a terceros por la cobertura mediática.

Magaly Medina cuestiona reclamo de Laura Spoya

En esa misma línea, Medina remarcó que la exposición pública implica responsabilidades. Para ella, la conductora debió reconocer su error de forma directa, sobre todo por el riesgo que pudo implicar el accidente para otras personas. Según afirmó, una disculpa pública habría sido un paso adecuado frente a la situación.

Además, sostuvo que la empatía no puede exigirse cuando no se asume una falta propia. Desde su punto de vista, culpar a los medios desvía la atención del hecho principal y evita una reflexión más honesta sobre lo ocurrido. "Lo que si me cae mal es que ella se victimice. Es una mala costumbre", aseveró la figura de ATV.

Magaly Medina pide a Laura Spoya que ponga límites

La presentadora fue enfática al rechazar lo que consideró una actitud recurrente en figuras del espectáculo. “Queremos ver el expediente médico… límites debes ponerle tú a tus acciones”, expresó al cuestionar que se responsabilice a una empresa o a la prensa sin pruebas claras.

Finalmente, Medina pidió a la exreina de belleza actuar con madurez frente a las consecuencias. “No salgas a echarle la culpa al resto, no salgas a lloriquear ni victimizarte”, afirmó, al insistir en que asumir la parte de responsabilidad que corresponde es clave cuando se vive bajo la mirada pública.