Líder supremo de Irán, Alí Jamenei, amenaza a EE. UU. con hundir su portaaviones desplegado en Oriente Medio

Las declaraciones del líder supremo iraní se producen tras el despliegue naval de Estados Unidos, en medio de negociaciones sobre el programa nuclear del país islámico.


Irán busca limitar el diálogo a su programa nuclear, mientras Estados Unidos exige restricciones al desarrollo de misiles y al apoyo a grupos armados en la región.
Irán busca limitar el diálogo a su programa nuclear, mientras Estados Unidos exige restricciones al desarrollo de misiles y al apoyo a grupos armados en la región. | Foto: AFP

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, amenazó a Estados Unidos con hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio, en medio de la reanudación de conversaciones en Ginebra bajo mediación de Omán.

La advertencia se produjo en el contexto de las tensiones por la presencia militar estadounidense cerca de la nación teocrática y el reinicio de negociaciones diplomáticas, en las que Teherán busca presionar frente al despliegue naval de Washington.

"Oímos todo el tiempo que (EE. UU.) ha enviado un buque de guerra a Irán. Un buque de guerra es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundirlo", dijo el líder religioso en un discurso.

El portaviones USS Abraham Lincoln, con cerca de 80 aparatos a bordo, fue desplegado junto con otros 11 buques de guerra y se encontraba el domingo a unos 700 km de las costas persas, según imágenes satelitales.

Cierre parcial del estrecho de Ormuz

Las amenazas coincidieron con ejercicios militares realizados por los Guardianes de la Revolución, que desplegaron embarcaciones, helicópteros, drones y misiles en el estratégico estrecho de Ormuz. Estas maniobras, según la televisión estatal, buscan preparar a las fuerzas locales "para posibles amenazas militares y de seguridad".

En paralelo, las autoridades islámicas anunciaron el cierre parcial del estrecho "por seguridad", aunque no precisaron la duración de la medida. Por esta vía marítima transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, lo que convierte cualquier restricción en un factor de preocupación para los mercados internacionales y las potencias energéticas.

Tensiones diplomáticas

La nación chií insiste en limitar el diálogo a su programa nuclear, mientras el gobierno de Trump exige también restricciones al desarrollo de misiles balísticos. El portavoz de la Cancillería, Esmaeil Baqaei, afirmó que cualquier acuerdo debe estar ligado al levantamiento de las sanciones económicas.

El canciller iraní Abás Araqchi aseguró que su país busca un acuerdo "justo y equitativo", pero rechazó ceder ante presiones. En este contexto, Irán niega las acusaciones de Estados Unidos e Israel, quienes sospechan que el país pretende desarrollar armas nucleares. El régimen de los ayatolás sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles y energéticos, conforme al derecho internacional.

