Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Sociedad

UNI inicia pruebas este 16 de febrero: link para revisar los resultados del examen de admisión 2026

Se recomienda a los postulantes llegar temprano y tener a mano su documento nacional de identidad, ya que los dispositivos electrónicos estarán prohibidos.

La UNI llevará a cabo, en tres jornadas, el examen de admisión 2026-I con cerca de 6.000 postulantes.
La UNI llevará a cabo, en tres jornadas, el examen de admisión 2026-I con cerca de 6.000 postulantes. | Composición LR | Andina

Alrededor de 6.000 jóvenes rendirán la próxima semana el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que en esta oportunidad ofrecerá 1.886 vacantes en el proceso ordinario para 34 carreras profesionales. Podrás revisar los resultados aquí.

La evaluación se llevará a cabo en tres jornadas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. El proceso será acumulativo y no eliminatorio, lo que significa que los puntajes obtenidos en cada fecha se sumarán para determinar el resultado final. Además, los postulantes podrán consignar una primera y una segunda opción de carrera, según la disponibilidad de plazas.

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

lr.pe

UNI amplía propuesta académica con especialidades como Ingeniería de Inteligencia Artificial

En esta convocatoria, la UNI amplía su propuesta académica con especialidades vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país, como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, que destacan entre la oferta.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El lunes 16 los postulantes serán evaluados en razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades. El miércoles 18 rendirán aritmética, álgebra, geometría y trigonometría; mientras que el viernes 20 afrontarán la prueba de física y química. Cada examen incluirá 60 preguntas y se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m.

PUEDES VER: UNI ofrecerá 30 vacantes en esta novedosa carrera durante su Examen de Admisión 2026-I: combina la ingeniería con medicina

lr.pe

La universidad informó que las puertas del campus se abrirán a las 7:30 a. m. y se cerrarán antes del inicio de la prueba, por lo que recomendó a los aspirantes llegar con anticipación. Solo se permitirá el ingreso con el documento de identidad y la ficha de inscripción. Los celulares, audífonos u otros dispositivos electrónicos estarán prohibidos y serán retenidos en el acceso. Los útiles necesarios, como lápiz, borrador, tajador y calculadora, serán proporcionados por la institución. Los resultados se darán a conocer el mismo día de cada evaluación, entre las 6:00 y 7:00 de la noche.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

