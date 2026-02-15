UNI inicia pruebas este 16 de febrero: link para revisar los resultados del examen de admisión 2026

La UNI llevará a cabo, en tres jornadas, el examen de admisión 2026-I con cerca de 6.000 postulantes. | Composición LR | Andina

Alrededor de 6.000 jóvenes rendirán la próxima semana el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que en esta oportunidad ofrecerá 1.886 vacantes en el proceso ordinario para 34 carreras profesionales. Podrás revisar los resultados aquí.

La evaluación se llevará a cabo en tres jornadas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. El proceso será acumulativo y no eliminatorio, lo que significa que los puntajes obtenidos en cada fecha se sumarán para determinar el resultado final. Además, los postulantes podrán consignar una primera y una segunda opción de carrera, según la disponibilidad de plazas.

UNI amplía propuesta académica con especialidades como Ingeniería de Inteligencia Artificial

En esta convocatoria, la UNI amplía su propuesta académica con especialidades vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país, como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, que destacan entre la oferta.

El lunes 16 los postulantes serán evaluados en razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades. El miércoles 18 rendirán aritmética, álgebra, geometría y trigonometría; mientras que el viernes 20 afrontarán la prueba de física y química. Cada examen incluirá 60 preguntas y se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m.

La universidad informó que las puertas del campus se abrirán a las 7:30 a. m. y se cerrarán antes del inicio de la prueba, por lo que recomendó a los aspirantes llegar con anticipación. Solo se permitirá el ingreso con el documento de identidad y la ficha de inscripción. Los celulares, audífonos u otros dispositivos electrónicos estarán prohibidos y serán retenidos en el acceso. Los útiles necesarios, como lápiz, borrador, tajador y calculadora, serán proporcionados por la institución. Los resultados se darán a conocer el mismo día de cada evaluación, entre las 6:00 y 7:00 de la noche.

