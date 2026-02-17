¿A qué hora se juega el partido Real Madrid vs Benfica por los playoffs de la Champions League 2026?

El equipo merengue visita al Benfica por la ida de estos playoffs de la Champions League. Foto: Real Madrid

Real Madrid vs Benfica EN VIVO se enfrentan hoy martes 17 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora de Perú), por la ida de los playoffs en la Champions League 2026. El escenario de este encuentro será el Estádio da Luz (Lisboa) y la transmisión estará a cargo del canal ESPN. También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gracias a La República Deportes.

Crece el morbo con un cruce directo entre la 'Casa Blanca' y José Mourinho, histórico entrenador con pasado merengue. El conjunto lisboeta llega con confianza tras su victoria de 2-1 frente al Santa Clara por su liga local. Por otro lado, el Real Madrid también llega motivado luego de una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad.

El equipo español parte como favorito, aunque en su última visita perdió 4-2 ante las águilas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no tienen margen de error, ya que en la primera fase generaron muchas dudas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

Nadie quiere perderse el crucial partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Una goleada o un resultado adverso podría sentenciar la llave, aunque lo más probable es que sea parejo. A continuaciónm los horarios confirmados en diferentes zonas.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

Los fanáticos de la UEFA Champions League podrán ver el partido mediante el canal ESPN o en la señal de Disney Plus. Asimismo, respecto a plataformas web, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del importante partido europeo.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: TNT

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Unimás

España: M+ Liga de Campeones2 y M+ Liga de Campeones 4.

Historial entre Real Madrid vs Benfica

Benfica y Real Madrid se vieron las caras en la jornada final de la primera fase de la UCL 2025/26. El 28 de enero, el Estadio Da Luz fue testigo de un emocionante partido que culminó con la victoria de Las Águilas por 4 a 2. De este modo, los portugueses avanzaron en el torneo con un agónico gol de su arquero en un tiro de esquina.

La destacada actuación de Andreas Schjelderup, autor del doblete, junto a Vangelis Pavlidis y Anatoly Trubin sellaron el triunfo de Benfica en una épica noche que buscarán repetir en la eliminatoria de este martes.

Pronóstico de Real Madrid vs Benfica

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas. Real Madrid es favorito pese a que jugará de visita.