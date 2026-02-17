HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí
EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Acuña, Keiko y Cerrón: El blindaje de Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

¿A qué hora se juega el partido Real Madrid vs Benfica por los playoffs de la Champions League 2026?

Real Madrid y Benfica disputarán el encuentro de ida por los dieciseisavos de final de la Champions League. Ambos clubes se vuelven a ver las caras tras la última fecha de fase de liga.

El equipo merengue visita al Benfica por la ida de estos playoffs de la Champions League. Foto: Real Madrid
El equipo merengue visita al Benfica por la ida de estos playoffs de la Champions League. Foto: Real Madrid

Real Madrid vs Benfica EN VIVO se enfrentan hoy martes 17 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora de Perú), por la ida de los playoffs en la Champions League 2026. El escenario de este encuentro será el Estádio da Luz (Lisboa) y la transmisión estará a cargo del canal ESPN. También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gracias a La República Deportes.

Real Madrid vs Benfica

11:04
17/2/2026

Historial entre Real Madrid vs Benfica

Benfica y Real Madrid se vieron las caras en la última fecha de la fase de liga en la Champions League 2025/26. El encuentro culminó 4-2 a favor de los portugueses.

09:27
17/2/2026

Pronóstico de Real Madrid vs Benfica

Las principales casas de apuesta dan como favorito a Real Madrid ante Benfica.

Betsson: gana Madrid (1,92), empate (4,00), gana Benfica (3,80)

Betano: gana Madrid (1,93), empate (4,05), gana Benfica (3,90)

Bet365: gana Madrid (1,85), empate (3,90), gana Benfica (3,70)

1XBet: gana Madrid (1,94), empate (4,10), gana Benfica (3,89)

Coolbet: gana Madrid (1,92), empate (4,05), gana Benfica (3,90)

Doradobet: gana Madrid (1,87), empate (4,00), gana Benfica (3,75)

08:26
17/2/2026

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

El encuentro entre Real Madrid y Benfica será transmitido por el canal ESPN y vía streaming a través de Disney Plus Premium para territorio sudamericano.

07:25
17/2/2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

Este duelo por Champions League se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

07:17
17/2/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes, hoy se juega un partidazo por la Champions League: Real Madrid visita a Benfica por los playoffs de la competición.

Crece el morbo con un cruce directo entre la 'Casa Blanca' y José Mourinho, histórico entrenador con pasado merengue. El conjunto lisboeta llega con confianza tras su victoria de 2-1 frente al Santa Clara por su liga local. Por otro lado, el Real Madrid también llega motivado luego de una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad.

PUEDES VER: [Vía ESPN 2] ¿Cuándo juega Mónaco vs PSG por playoffs de la Champions League 2026?

lr.pe

El equipo español parte como favorito, aunque en su última visita perdió 4-2 ante las águilas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no tienen margen de error, ya que en la primera fase generaron muchas dudas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

Nadie quiere perderse el crucial partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Una goleada o un resultado adverso podría sentenciar la llave, aunque lo más probable es que sea parejo. A continuaciónm los horarios confirmados en diferentes zonas.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

Los fanáticos de la UEFA Champions League podrán ver el partido mediante el canal ESPN o en la señal de Disney Plus. Asimismo, respecto a plataformas web, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del importante partido europeo.

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: TNT
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: TUDN, Unimás
  • España: M+ Liga de Campeones2 y M+ Liga de Campeones 4.

PUEDES VER: Barcelona le cede la punta de LaLiga a Real Madrid: perdió 2-1 ante Girona por la fecha 24 del torneo

lr.pe

Historial entre Real Madrid vs Benfica

Benfica y Real Madrid se vieron las caras en la jornada final de la primera fase de la UCL 2025/26. El 28 de enero, el Estadio Da Luz fue testigo de un emocionante partido que culminó con la victoria de Las Águilas por 4 a 2. De este modo, los portugueses avanzaron en el torneo con un agónico gol de su arquero en un tiro de esquina.

La destacada actuación de Andreas Schjelderup, autor del doblete, junto a Vangelis Pavlidis y Anatoly Trubin sellaron el triunfo de Benfica en una épica noche que buscarán repetir en la eliminatoria de este martes.

Pronóstico de Real Madrid vs Benfica

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas. Real Madrid es favorito pese a que jugará de visita.

  • Betsson: gana Madrid (1,92), empate (4,00), gana Benfica (3,80)
  • Betano: gana Madrid (1,93), empate (4,05), gana Benfica (3,90)
  • Bet365: gana Madrid (1,85), empate (3,90), gana Benfica (3,70)
  • 1XBet: gana Madrid (1,94), empate (4,10), gana Benfica (3,89)
  • Coolbet: gana Madrid (1,92), empate (4,05), gana Benfica (3,90)
  • Doradobet: gana Madrid (1,87), empate (4,00), gana Benfica (3,75).
Notas relacionadas
Playoffs Champions League 2026: partidos por los dieciseisavos de final, horarios y llaves

Playoffs Champions League 2026: partidos por los dieciseisavos de final, horarios y llaves

LEER MÁS
Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal para ver los playoffs de la Champions League

Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal para ver los playoffs de la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026

Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

José Jerí EN VIVO: Congreso admite a debate la cuarta moción de censura contra José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportes

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por los playoffs de Champions League 2026?

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso admite a debate la cuarta moción de censura contra José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso admite a debate cuatro mociones de censura en contra del presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025