José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente
El Pleno necesitará mayoría simple para aprobar las siete mociones presentadas contra José Jerí por el caso Chifagate. Desde el Congreso se estaría planeando presentar una moción previa para salvar a Jerí de la censura.
El Pleno del Congreso debatirá este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana las siete mociones de censura presentadas contra el presidente de la República, José Jerí, por el caso Chifagate. Las bancadas se encuentran afinando sus posturas de cara al debate y votación de la salida de Jerí. Hasta el momento, solo Fuerza Popular ha mostrado su respaldo al mandatario y confirmó que no apoyará las censuras, mientras que desde los Pasos Perdidos de la institución se vocea que se planteará una moción previa para salvar a Jerí.
Moción de censura contra José Jerí: ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, es la única bancada que apoya a José Jerí
Hasta el momento, Fuerza Popular es el único partido que ha decidido respaldar de manera efectiva la continuidad del presidente interino.
En un video difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori, acompañada por sus candidatos a la vicepresidencia, explicó que, en defensa del orden constitucional, no apoyarán la censura, ya que esto implicaría desestabilizar al país. Este respaldo es significativo, ya que la bancada naranja cuenta con 20 congresistas y actualmente lidera la Mesa Directiva bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi.
José Jerí no acudirá al Pleno Extraordinario para defenderse de las mociones de censura
En una entrevista en 'Sin Rodeos', el presidente aclaró que su intervención en el debate parlamentario no forma parte del proceso de censura. Aunque criticó el método que los legisladores están utilizando para destituirlo, Jerí exhortó a sus compañeros a actuar con "responsabilidad".
"Yo apelo y respeto, vuelvo a decir, los procedimientos del Congreso de la República (…) Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir al Congreso de la República. No porque no desee, porque por procedimiento no corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa. Eso es importante", dijo.
José Jerí EN VIVO:¿Cuántos votos se necesitan para censurar al presidente?
Las mociones de censura solo necesitan mayoría simple para aprobarse. Es decir, solo tener la mayor cantidad de votos a favor de los congresistas que estén presentes en la sesión del Pleno Extraordinario.
José Jerí EN VIVO: ¿A qué hora se debatirá o votará las mociones de censura?
El Pleno Extraordinario para debatir las siete mociones de censura contra el presidente José Jerí ha sido convocado a las 10 de la mañana de este martes 17 de febrero en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión.