José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Hasta el momento, Fuerza Popular es el único partido que ha decidido respaldar de manera efectiva la continuidad del presidente interino.

En un video difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori, acompañada por sus candidatos a la vicepresidencia, explicó que, en defensa del orden constitucional, no apoyarán la censura, ya que esto implicaría desestabilizar al país. Este respaldo es significativo, ya que la bancada naranja cuenta con 20 congresistas y actualmente lidera la Mesa Directiva bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi.