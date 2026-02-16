HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mónaco vs PSG EN VIVO por los playoffs de la Champions League 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La Champions League 2026 regresa este martes 17 con el emocionante duelo PSG vs Mónaco. Conoce la programación del partido.

Mónaco vs PSG EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Mónaco vs PSG EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

Este martes 17 regresa la Champions League 2026 con un partidazo esperado: PSG vs Mónaco, un duelo clásico del fútbol francés. Ambos equipos buscarán dar el primer gran golpe en el partido de ida, que podrás seguir en ESPN 2 y vía streaming en Disney Plus desde las 3.00 p.m. (hora peruana). Con estilos ofensivos y plantillas llenas de figuras, este encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fase de eliminación, donde incluso una mínima diferencia podría definir la serie.

Estos dos clubes, a lo largo de su historia, han protagonizado grandes encuentros. Sin embargo, en el más reciente, el conjunto monegasco se llevó la victoria por la mínima diferencia, por lo que los dirigidos por Luis Enrique buscarán salir a ganarlo desde el primer momento junto con su máxima figura, Ousmane Dembélé.

¿A qué hora juega PSG vs Mónaco?

PSG vs Mónaco se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países para que no te pierdas el encuentro:

  • Perú: 3:00 p.m.
  • México (CDMX): 3:00 p.m.
  • Colombia: 3:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Chile: 5:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.
  • España (Madrid): 9:00 p.m.
  • Francia (París): 9:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York): 4:00 p.m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

¿Cómo ver PSG vs Mónaco por la Champions League?

En Perú, el encuentro se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE y totalmente GRATIS aquí en La República Deportes.

  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+
  • Bolivia: ESPN2, Disney+
  • Brasil: Max Brazil
  • Chile: ESPN, Disney+
  • Colombia: ESPN2, Disney+
  • Ecuador: ESPN2, Disney+
  • Paraguay: ESPN2, Disney+
  • Perú: ESPN2, Disney+
  • Uruguay: ESPN2, Disney+
  • Venezuela: ESPN2, Disney+

¿Dónde se juega el PSG vs Mónaco por la Champions League?

Este encuentro se disputará en el Estadio Stade Louis II, estadio del Mónaco que cuenta con una capacidad para 18.523. El árbitro designado para el choque será el español Gil Manzano.

Pronósticos para Mónaco vs PSG

Para este encuentro las principales casas de apuestas dan como ganador al conjunto parisino.

  • Betsson: gana Mónaco (5.95), empate (4.80), gana PSG (1.52)
  • Betano.pe: gana Mónaco (6.00), empate (4.70), gana PSG (1.55)
  • bet365: gana Mónaco (5.75), empate (4.50), gana PSG (1.50)
  • 1xBet: gana Mónaco (6.04), empate (4.71), gana PSG (1.57)
  • CoolbetLATAM: gana Mónaco (6.00), empate (4.70), gana PSG (1.55)
  • DoradoBet: gana Mónaco (5.66), empate (4.50), gana PSG (1.53)

Alineaciones de Mónaco y PSG: posibles onces

  • Mónaco: Kohn, Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique, Coulibaly, Zakaria, Diatta, Golovin, Adingra, Balogun
  • PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Maquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Zaire- Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Doue
