El gran momento goleador de Álex Valera en Universitario de Deportes no ha pasado desapercibido. Su regularidad en el torneo local y su capacidad para aparecer en momentos clave lo consolidan como una de las principales cartas ofensivas del conjunto crema y despiertan el interés de clubes del extranjero de cara al próximo mercado de pases.

En ese contexto, un referente del elenco merengue, Rainer Torres, se pronunció sobre el momento del atacante peruano y destacó su evolución futbolística. Asimismo, no ocultó su deseo de que el delantero pueda convertirse en un jugador importante de la selección peruana de fútbol y asuma el rol de referente en el área de la ‘Blanquirroja’.

¿Qué dijo Rainer Torres sobre Álex Valera?

Durante el programa en vivo de YouTube Estudio Fútbol, el exvolante recomendó que el delantero Odriozola debería cambiar de equipo para sumar mayor experiencia y consolidarse en el futuro como el ‘9’ de la selección peruana.

“El hincha siempre espera más de todos sus jugadores, es normal. Ahora, Valera hace dos y se falla dos; pero seamos sinceros, si hiciera los cuatro no estaría jugando acá tampoco, sino en otro país. Hay que ser realistas, para lo que es el medio peruano, Valera ahorita es el mejor ‘9′ que tiene Perú”, comentó.

Según ‘Motorcito’, la capacidad goleadora del atacante será determinante si decide emigrar al fútbol del exterior, ya que podría potenciar su nivel competitivo y convertirse en una pieza clave para la ‘Bicolor’ en los desafíos internacionales: “Yo sí diría que a su edad tendría que ir al extranjero por la selección peruana, que no tiene un ‘9’ real para las próximas Eliminatorias”, acotó.

La oportunidad de emigrar al fútbol internacional

Finalmente, Rainer Torres destacó la importancia del delantero en un equipo, especialmente en el ámbito internacional, donde la eficacia y la jerarquía en el área suelen marcar la diferencia en momentos decisivos. Además, consideró que, dadas las características de Álex Valera, resulta extraño que no haya tenido chances para trascender en el exterior.

“Yo creo que tiene que ver con representación y ofertas. Los ‘9′ no abundan en el mundo. Pueden ir a cualquier país y ‘9′ es lo que falta en todos lados, sobre todo uno con buen manejo aéreo, no encuentras así nomás. Tienes a un ‘9’ que es el mejor jugador, que es goleador en una liga y que no vaya afuera, es algo que uno se tendría que poner a pensar ¿qué pasa? ¿Por qué no el interés?”, expresó.