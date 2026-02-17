Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Kyara Villanella se opusó a las opiniones de su madre | Composición: Jazmin Ceras / Foto: LR.

Kyara Villanella, hija de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en sus redes sociales en contra de las declaraciones de su madre sobre el aborto en casos de violación. Villanella afirmó que no comparte esa postura y señaló que, si estuviera en esa situación, optaría por interrumpir el embarazo.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético planteado —una violación—, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos familia no significa que pensemos igual”, indicó Villanella a través de una historia de Instagram.

La polémica se había originado días antes. En una entrevista concedida al programa 'Enfrentados', la candidata presidencial Keiko Fujimori reafirmó su postura de que el embarazo debe continuar incluso cuando es producto de una violación. Asimismo, señaló que, si una situación así afectara a sus hijas, les pediría que siguieran con la gestación y dieran a luz.

“Lo he conversado con mis hijas. Si ellas pasaran por una situación así, yo les diría que tengan al bebé. Estoy a favor del aborto solo cuando la vida de la madre está en riesgo”, afirmó.