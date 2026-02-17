José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó este 17 de febrero la censura contra el mandatario interino José Jerí, quien deja la presidencia de manera inmediata tras la votación de 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

La decisión se produjo tras el debate de las siete mociones admitidas, presentadas por los congresistas Ruth Luque, Elias Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría, que cuestionaban su capacitad y transparencia tras revelarse reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones.

Tras la admisión a debate de las siete mociones de censura, la congresista de Somos Perú, Ana Zegarra Saboya, planteó una cuestión de orden para que, en lugar de tramitarse dichas mociones, se active el procedimiento de vacancia. La parlamentaria pidió además que Jerí sea convocado al Pleno a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Cabe señalar que, según el registro de Transparencia de la Secretaría General del Despacho Presidencial, Zegarra acudió a esa dependencia el 16 de febrero, horas antes de la sesión extraordinaria del Pleno: ingresó a las 4:56 p. m. y se retiró a las 9:32 p. m. Finalmente, su solicitud fue rechazada con 71 votos en contra y se procedió a iniciar el debate.

Durante la discusión la parlamentaria Sigrid Bazán de la bancada Bloque Democrático Popular criticó que la congresista Zegarra haya intentado impedir que se debata la moción de censura contra Jerí. "Lo que procede es esto y no debimos pasar por una votación irregular. No se puede normalizar tener acusados de violación como presidentes", sostuvo.

Por su parte, Susel Paredes, de la misma bancada sostuvo que el mandatario debe dejar el cargo inmediatamente. "Es indigno para el país. Tenemos altas cifras de sicariato y homicidio, no han bajado, han subido. Ese presidente no sirve, debe irse a su casa. Cochina máquina de errores, fuera", señaló.

En ese contexto, la legisladora Norma Yarrow, de Renovación Popular, tomó la palabra y solicitó votar una cuestión previa para omitir el debate y pasar directamente a la votación de la moción de censura contra Jerí.

Quién reemplazará a José Jeri en la presidencia

Fernando Rospigliosi señaló que este miércoles 18 de febrero a las 6 pm habrá un nuevo Pleno del Congreso para elegir al nuevo presidente de la República y que el plazo para presentar las propuestas de candidatos vence este martes 17.