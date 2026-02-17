HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

JOSÉ JERÍ ES CENSURADO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Política

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

Tras la admisión de siete mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, el Congreso aprobó la medida con 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que pone fin a su gestión.

José Jerí
José Jerí | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó este 17 de febrero la censura contra el mandatario interino José Jerí, quien deja la presidencia de manera inmediata tras la votación de 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se produjo tras el debate de las siete mociones admitidas, presentadas por los congresistas Ruth Luque, Elias Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría, que cuestionaban su capacitad y transparencia tras revelarse reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras la admisión a debate de las siete mociones de censura, la congresista de Somos Perú, Ana Zegarra Saboya, planteó una cuestión de orden para que, en lugar de tramitarse dichas mociones, se active el procedimiento de vacancia. La parlamentaria pidió además que Jerí sea convocado al Pleno a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Cabe señalar que, según el registro de Transparencia de la Secretaría General del Despacho Presidencial, Zegarra acudió a esa dependencia el 16 de febrero, horas antes de la sesión extraordinaria del Pleno: ingresó a las 4:56 p. m. y se retiró a las 9:32 p. m. Finalmente, su solicitud fue rechazada con 71 votos en contra y se procedió a iniciar el debate.

PUEDES VER: Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

lr.pe

Durante la discusión la parlamentaria Sigrid Bazán de la bancada Bloque Democrático Popular criticó que la congresista Zegarra haya intentado impedir que se debata la moción de censura contra Jerí. "Lo que procede es esto y no debimos pasar por una votación irregular. No se puede normalizar tener acusados de violación como presidentes", sostuvo.

Por su parte, Susel Paredes, de la misma bancada sostuvo que el mandatario debe dejar el cargo inmediatamente. "Es indigno para el país. Tenemos altas cifras de sicariato y homicidio, no han bajado, han subido. Ese presidente no sirve, debe irse a su casa. Cochina máquina de errores, fuera", señaló.

PUEDES VER: José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

lr.pe

En ese contexto, la legisladora Norma Yarrow, de Renovación Popular, tomó la palabra y solicitó votar una cuestión previa para omitir el debate y pasar directamente a la votación de la moción de censura contra Jerí.

Quién reemplazará a José Jeri en la presidencia

Fernando Rospigliosi señaló que este miércoles 18 de febrero a las 6 pm habrá un nuevo Pleno del Congreso para elegir al nuevo presidente de la República y que el plazo para presentar las propuestas de candidatos vence este martes 17.

Notas relacionadas
José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

LEER MÁS
Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quién lo reemplazará

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quién lo reemplazará

LEER MÁS
Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

LEER MÁS
Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026 vía ESPN y Disney Plus

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

Leyenda del cine Robert Duvall (1931 – 2026): de “El padrino” a “El apóstol”

Política

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025