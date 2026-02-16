HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

Una asamblea de dirigentes del transporte definirá acciones futuras. Tras la muerte de un chofer de El Rápido, Ojeda lamentó la intervención policial durante una marcha pacífica.

El gremio de transportistas descartó una paralización para este martes 17 de febrero.
El gremio de transportistas descartó una paralización para este martes 17 de febrero. | Composición LR | Marco Cotrina

Después de las recientes movilizaciones de empresas como El Rápido, Nueva América y Huáscar, aumentó la expectativa por una posible nueva paralización de transportistas. No obstante, Martín Ojeda, portavoz de Transportes Unidos, afirmó que para este martes 17 de febrero no hay una convocatoria para paralizar el sector.

El representante explicó que los líderes del sector sostendrán un encuentro para definir las medidas a adoptar frente al creciente nivel de inseguridad en los próximos días. "Nosotros siempre aspiramos a estar unidos. Ojalá que con esa expresión todos estén alineados en la misma postura", expresó el vocero.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Transportistas acatan paro tras crimen de chofer en San Martín de Porres y no descartan ampliar la medida

lr.pe

Gremios descartan paro este martes 17 de febrero

El conglomerado de transportistas está evaluando una nueva fecha para llevar a cabo una paralización general, luego de la respuesta espontánea de algunas empresas durante el lunes 16 de febrero. En relación a esto, Martín Ojeda comentó desde el terminal de la empresa Pesqueros—donde un conductor fue asesinado como consecuencia de extorsión—que la decisión será anunciada tras la reunión que tendrán los distintos gremios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Debido a que el martes 17 de febrero está programado un pleno extraordinario para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí, los representantes del gremio han descartado una paralización para esa fecha. Sin embargo, esto no implica que el encuentro entre los dirigentes sea pospuesto. "No contemplamos (realizar un paro). Salvo la determinación de los representantes. Yo soy vocero y me debo a cerca de 14 líderes. Cuando ellos tomen una decisión, nosotros la expondremos y la evaluaremos", señaló Ojeda.

PUEDES VER: Policía detiene a transportista durante bloqueo de vía en San Martín de Porres

lr.pe

Reacción espontánea tras ataques contra el sector

El lunes 16 de febrero, ocho empresas de transporte decidieron no salir a trabajar como protesta ante las continuas extorsiones y homicidios que aquejan al sector. Empresas como El Rápido, La 50, Nueva América y Huáscar se movilizaron en caravana para realizar una marcha pacífica. No obstante, esta reacción fue detenida por la Policía Nacional. "Pusieron multas por obstaculizar el paso. Es increíble", lamentó Martín Ojeda.

Como parte de las "medidas de seguridad", un grupo de oficiales policiales interceptó a los conductores de El Rápido, quienes se dirigían al Congreso después del fallecimiento de su compañero Amílkar Raúl Marcano Rodríguez, la noche del 14 de febrero. Según el coronel Juan Carlos Montúfar, la intervención se dio porque uno de los conductores "obstruía el libre tránsito".

"El comandante Arriola trató de calmar la situación y esperamos que no se repita, ya que fue una marcha completamente pacífica detenida por la policía. Confiamos en que esto no ocurra de nuevo", agregó Ojeda. Ante este panorama, Julio César Rau Rau indicó que seguirán convocando movilizaciones pacíficas debido a la intensificación de la problemática. No obstante, descartó el cierre de las principales vías de la ciudad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas acatan paro tras crimen de chofer en San Martín de Porres y no descartan ampliar la medida

Transportistas acatan paro tras crimen de chofer en San Martín de Porres y no descartan ampliar la medida

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Conductores de 'El Rápido' evalúan renunciar por temor a nuevos atentados: "Hay que dar un paso atrás, porque primero es la vida"

Conductores de 'El Rápido' evalúan renunciar por temor a nuevos atentados: "Hay que dar un paso atrás, porque primero es la vida"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Sociedad

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario del Minedu para el regreso a clases

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE incorpora provisionalmente 10 alianzas electorales para que participen en las regionales y municipales 2026

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025