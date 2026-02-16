No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

El gremio de transportistas descartó una paralización para este martes 17 de febrero. | Composición LR | Marco Cotrina

Después de las recientes movilizaciones de empresas como El Rápido, Nueva América y Huáscar, aumentó la expectativa por una posible nueva paralización de transportistas. No obstante, Martín Ojeda, portavoz de Transportes Unidos, afirmó que para este martes 17 de febrero no hay una convocatoria para paralizar el sector.

El representante explicó que los líderes del sector sostendrán un encuentro para definir las medidas a adoptar frente al creciente nivel de inseguridad en los próximos días. "Nosotros siempre aspiramos a estar unidos. Ojalá que con esa expresión todos estén alineados en la misma postura", expresó el vocero.

Gremios descartan paro este martes 17 de febrero

El conglomerado de transportistas está evaluando una nueva fecha para llevar a cabo una paralización general, luego de la respuesta espontánea de algunas empresas durante el lunes 16 de febrero. En relación a esto, Martín Ojeda comentó desde el terminal de la empresa Pesqueros—donde un conductor fue asesinado como consecuencia de extorsión—que la decisión será anunciada tras la reunión que tendrán los distintos gremios.

Debido a que el martes 17 de febrero está programado un pleno extraordinario para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí, los representantes del gremio han descartado una paralización para esa fecha. Sin embargo, esto no implica que el encuentro entre los dirigentes sea pospuesto. "No contemplamos (realizar un paro). Salvo la determinación de los representantes. Yo soy vocero y me debo a cerca de 14 líderes. Cuando ellos tomen una decisión, nosotros la expondremos y la evaluaremos", señaló Ojeda.

Reacción espontánea tras ataques contra el sector

El lunes 16 de febrero, ocho empresas de transporte decidieron no salir a trabajar como protesta ante las continuas extorsiones y homicidios que aquejan al sector. Empresas como El Rápido, La 50, Nueva América y Huáscar se movilizaron en caravana para realizar una marcha pacífica. No obstante, esta reacción fue detenida por la Policía Nacional. "Pusieron multas por obstaculizar el paso. Es increíble", lamentó Martín Ojeda.

Como parte de las "medidas de seguridad", un grupo de oficiales policiales interceptó a los conductores de El Rápido, quienes se dirigían al Congreso después del fallecimiento de su compañero Amílkar Raúl Marcano Rodríguez, la noche del 14 de febrero. Según el coronel Juan Carlos Montúfar, la intervención se dio porque uno de los conductores "obstruía el libre tránsito".

"El comandante Arriola trató de calmar la situación y esperamos que no se repita, ya que fue una marcha completamente pacífica detenida por la policía. Confiamos en que esto no ocurra de nuevo", agregó Ojeda. Ante este panorama, Julio César Rau Rau indicó que seguirán convocando movilizaciones pacíficas debido a la intensificación de la problemática. No obstante, descartó el cierre de las principales vías de la ciudad.

