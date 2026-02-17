HOYSuscripcion LR Focus

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de febrero, según Jhan Sandoval

Consulta las predicciones de Jhan Sandoval y descubre qué revelaciones tienen los astros para ti este 17 de febrero. ¿Será un día de éxitos, transformaciones o sorpresas inesperadas? ¡Descúbrelo aquí!

Lee el horóscopo de hoy, martes 17 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, martes 17 de febrero. | Foto: La República

Este 17 de febrero, los astros influyen en cada signo del zodiaco, ofreciendo guía y energía para afrontar el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis recibirán mensajes especiales en el horóscopo de hoy. Cada signo experimentará diferentes energías en el amor, el trabajo, la salud y otros aspectos clave de la vida. Si buscas claridad o señales del universo, Jhan Sandoval te ofrece predicciones precisas para ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. ¡Descubre qué te depara el destino!

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 17 de febrero?

Aries

Es posible que suspendas algunas de tus actividades para atender una situación imprevista que se presente. En el amor, puedes interesarte en alguien que no está comprometiendo sus sentimientos.

SATURNO ENTRA EN ARIES: ¿CÓMO AFECTARÁ A CADA SIGNO DEL ZODÍACO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Estás a la espera de respuestas y que otras personas resuelvan aquellos temas que te vienen preocupando. No puedes confiarte en otros y busca tú mismo las soluciones. Tienes que actuar.

Géminis

Puedes pactar o firmar un acuerdo que te brindará mayor estabilidad laboral y económica. En el amor, ya no habrá más conflicto. Vuelve la paz y el deseo por recuperar tu relación.

Cáncer

Aunque te sientas agotado y sin ánimos de asumir todas las labores del día, no será conveniente posponer o cancelar. Cuida tu imagen profesional y avanza. En el amor, no seas indiferente.

Leo

Un evento sorpresivo podría generarte ciertos sobresaltos, pero actuarás de manera estratégica y todo lo resolverás. En el amor, si no eres flexible podría haber tensión y conflicto. Reflexiona.

Virgo

Recibes noticias de esa propuesta laboral a la que estás aplicando. Todo avanzará rápidamente y a tu favor. En el amor, no dejes que el deseo te haga actuar impulsivamente. Contrólate.

Libra

Aunque no tengas buena impresión de ese compañero, no es conveniente que hagas comentarios ligeros sobre su gestión. Podrías verte traicionado y llegarían a sus oídos tus opiniones.

Escorpio

Alguien pondrá la solución a ese problema que te preocupa en tus manos, pero es posible que no lo tomes en cuenta por subestimar su eficacia. Confía en la experiencia de tus compañeros.

Sagitario

Estás por iniciar una actividad que será rentable y te permitirá crecer económicamente. En el amor, recibirás una invitación a salir de parte de alguien que desea conquistarte.

Capricornio

No le tengas temor a equivocarte y lleva a la práctica esa idea que tienes en mente. Todo saldrá bien, solo confía en tu capacidad. En el amor, no permitas que nadie te condicione o limite.

Acuario

Es posible que surja alguna rivalidad o discrepancia con un compañero de trabajo. Tú puedes evitar que este escenario pase a mayores. En el amor, evita decir cosas que lastimen a tu pareja.

Piscis

Llegan las noticias que esperabas. Estás por dar un salto a nuevos terrenos y crecerás como nunca imaginaste. En el amor, esa persona es intensa, pero inmadura. No pierdas el control.

