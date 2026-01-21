Donald Trump lanzó una advertencia contundente a Irán, afirmando que "todo el país va a volar por los aires" si hay intentos de atentar contra su vida. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán y aseguró que “todo el país va a volar por los aires” si Teherán intenta asesinarlo. Las declaraciones, realizadas en una entrevista para la cadena televisiva News Nation, intensificaron el cruce de amenazas entre Washington y la República Islámica y elevaron la tensión bilateral en un contexto de creciente inestabilidad regional.

El líder republicano afirmó haber dado instrucciones directas para responder de forma total ante cualquier atentado contra su persona. El mensaje fue interpretado como una advertencia directa al liderazgo iraní y se suma a una serie de declaraciones recientes en las que Trump ha endurecido su discurso frente al país del Medio Oriente desde su regreso a la Casa Blanca.

“Todo el país va a volar por los aires”

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó el jefe de la Casa Blanca en una entrevista con una importante cadena de televisión, al ser consultado por las amenazas iraníes en su contra. El presidente insistió en que Washington no dudaría en responder de manera contundente ante un ataque dirigido a su persona.

El mandatario reiteró su advertencia con un tono aún más explícito: “No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a volar por los aires”. Trump recordó además que ya había emitido advertencias similares en el pasado y citó una declaración realizada hace un año, poco después de asumir el cargo: “Si lo hacen, serán aniquilados”.

Respuesta iraní y advertencias de guerra total

Las declaraciones del presidente estadounidense provocaron una reacción inmediata en Teherán. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, respondió que el republicano conoce bien la postura de Irán ante cualquier amenaza contra su liderazgo. “Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, advirtió el alto mando militar.

La escalada verbal se produce en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países y de protestas antigubernamentales en Irán. Su presidente, Masud Pezeshkian, afirmó el último domingo que cualquier ataque contra el líder supremo desencadenaría una “guerra total” entre Estados Unidos e Irán. Pezeshkian respondió así a las declaraciones de Trump, quien defendió públicamente la necesidad de “buscar un nuevo gobierno” para Irán y calificó al líder supremo, Ali Jamenei, de “enfermo” por la muerte de manifestantes durante las protestas.