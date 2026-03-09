Ministro de Energía y Minas: “Es la crisis energética más grave de los últimos 20 años”

Ministro de Energía y Minas detalla avances en la reparación del gasoducto de Camisea. | Composición/LR

Ministro de Energía y Minas detalla avances en la reparación del gasoducto de Camisea. | Composición/LR

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, confirmó que la reparación del gasoducto de Camisea alcanzó un 48% de avance tras la deflagración ocurrida el pasado 1 de marzo. Al respecto, lo calificó como la crisis energética más severa en aproximadamente dos décadas y detalló que el Ejecutivo está ejecutando un plan de contingencia para gestionar el desabastecimiento logístico en Lima y el sur del país.

A ello, mencionó que la empresa Transportadora Gas del Perú (TGP) brindará un informe diario al Minem sobre los avances de la reparación, con la finalidad de que la entidad continúe informando a la ciudadanía sobre el estado del ducto.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SUBE EN ENCUESTAS Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA BAJA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"El pronóstico del clima es favorable. Confiamos en que se pueda solucionar el inconveniente antes del plazo de 14 días. Si no hay un cataclismo de lluvias, el miércoles debería llenarse la tubería de gas y el jueves la de líquidos", precisó el ministro durante una entrevista con RPP

Ángelo Alfaro detalló, además, que la obra ya cuenta con la mayor parte del equipamiento completo. Precisó que lo único que falta son los tubos que están siendo trasladados mediante helicópteros que funcionan como grúas para colocarlos en el lugar adecuado y así realizar el último empalme.

“La tubería de gas debería estar llenándose el miércoles; la tubería de líquidos, el jueves. Posiblemente el día viernes ya tengamos gas en Melchorita. De ahí tarda de 12 a 16 horas llegar el gas hasta la ciudad”, expuso.

Alfaro también señaló que existe un problema logístico con respecto a los camiones cisterna que tras la alta demanda de gasolina y GLP se vienen saturando en el traslado del recurso hacia los grifos. “El desabastecimiento en los grifos no se debe a falta de combustible, sino a falta de transporte”, apuntó.

Medidas adoptadas por la crisis energética

En el caso de las medidas anunciadas para hacer frente a esta crisis energética, el ministro detalló tres ejes centrales: Las clases virtuales, el bono FISE y el apoyo a taxistas. Sobre la situación en las instituciones educativas, el titular del sector aclaró que se ha pasado a la modalidad virtual en algunos colegios para reducir la presión sobre la demanda de combustible. El ministro recordó que el objetivo del Estado es administrar la crisis energética en todo momento.

Además, mencionó que se entregará un vale de descuento adicional de S/ 10, que representa un total de S/ 30, para la compra de cilindros de GLP de hasta 10 kg, dirigido a usuarios con consumos menores a 35 KW/h.

Expuso que el beneficio para los taxistas, que forman parte del Programa Ahorro GNV, es la suspensión del cobro de las cuotas del préstamo por la conversión del vehículo durante dos meses. Este descuento, que normalmente se realiza de forma automática cada vez que el taxista carga combustible en el grifo, quedará pausado sin generar intereses ni moras y, adicionalmente, recibirán un bono de S/ 120 para quienes son parte del programa de incentivo de cambio de matriz energética.

Ministro Ángelo Alfaro se pronuncia sobre Petroperú

En el ámbito administrativo, el ministro mantuvo una posición crítica sobre la gestión de las empresas estatales. Criticó el incremento del costo de proyectos de Petroperú, de S/ 1,200 millones a casi S/ 7,000 millones, y confirmó que el anterior directorio no respondía a las expectativas de refinanciación de la deuda.

En esa línea, anunció que esta semana debe renovarse el directorio de Perúpetro. "Necesitamos un directorio proactivo. Tenemos más de una docena de campos petroleros paralizados que le cuestan miles de millones al Estado", añadió.