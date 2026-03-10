HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
José María Balcázar: "Con Vladimir Cerrón me llevo muy bien. Con él y todos los líderes políticos"

En conferencia de prensa, el presidente Balcázar aseguró que mantiene relación con Perú Libre al igual que con todas las demas bancadas del Congreso. "Soy un amante del diálogo", señaló

José María Balcázar llegó al Congreso con el partido de Perú Libre, del aún prófugo Vladimir Cerrón. Foto: Composición LR
José María Balcázar llegó al Congreso con el partido de Perú Libre, del aún prófugo Vladimir Cerrón. Foto: Composición LR

José María Balcázar aseguró tener una relación cordial con Vladimir Cerrón, el aún prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, agrupación con que el presidente interino llegó al Congreso en 2021. La información la proporcionó Balcázar al ser cuestionado por la influencia que tendría Cerrón en su gobierno.

“De tal manera que no ha habido una prevalencia de Vladimir Cerrón, con quien por supuesto me llevo muy bien y, además, con todos los líderes me llevo muy bien. Soy un hombre desde mi juventud muy amante del diálogo, porque la gente quiere conversar y transmitir sus ideas. Por qué prejuzgar de que el otro es enemigo de uno”, indicó en conferencia de prensa.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Asimismo, sobre su relación partidaria con la bancada del lápiz, Balcázar señaló que lleva las “mejores” relaciones con Perú Libre y con las demás agrupaciones políticas. Prueba de ello, sostiene, es que ha suscrito proyectos con otros grupos parlamentarios.

“Si algo me caracteriza es precisamente eso, ser un hombre independiente y no permitir que mis actos sean manipulados, tal es así que he llegado al Congreso de la República como invitado. No he pertenecido a ningún partido político”, sostuvo.

Según precisó, su llegada a la presidencia interina fue con el apoyo de “todas las bancadas” y que predominó su capacidad de “diálogo”, por la que en un momento también presidió la Comisión de Educación del Congreso.

