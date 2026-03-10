José María Balcázar aseguró tener una relación cordial con Vladimir Cerrón, el aún prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, agrupación con que el presidente interino llegó al Congreso en 2021. La información la proporcionó Balcázar al ser cuestionado por la influencia que tendría Cerrón en su gobierno.

“De tal manera que no ha habido una prevalencia de Vladimir Cerrón, con quien por supuesto me llevo muy bien y, además, con todos los líderes me llevo muy bien. Soy un hombre desde mi juventud muy amante del diálogo, porque la gente quiere conversar y transmitir sus ideas. Por qué prejuzgar de que el otro es enemigo de uno”, indicó en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, sobre su relación partidaria con la bancada del lápiz, Balcázar señaló que lleva las “mejores” relaciones con Perú Libre y con las demás agrupaciones políticas. Prueba de ello, sostiene, es que ha suscrito proyectos con otros grupos parlamentarios.

“Si algo me caracteriza es precisamente eso, ser un hombre independiente y no permitir que mis actos sean manipulados, tal es así que he llegado al Congreso de la República como invitado. No he pertenecido a ningún partido político”, sostuvo.

Según precisó, su llegada a la presidencia interina fue con el apoyo de “todas las bancadas” y que predominó su capacidad de “diálogo”, por la que en un momento también presidió la Comisión de Educación del Congreso.