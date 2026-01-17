Líder supremo de Irán dice que Trump es el “culpable” de las muertes de los manifestantes y señala una “conspiración norteamericana”

Jamenei dice que Trump es "culpable" de las muertes de manifestantes en Irán | Foto: Composición LR | AFP

Jamenei dice que Trump es "culpable" de las muertes de manifestantes en Irán | Foto: Composición LR | AFP

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, responsabilizó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las muertes registradas durante la reciente ola de protestas en el país, que según organizaciones no gubernamentales fueron reprimidas de manera sangrienta por las fuerzas de seguridad iraníes.

Durante un discurso ante una multitud de simpatizantes reunidos con motivo de una festividad religiosa, Jamenei afirmó que Washington está detrás de los disturbios y acusó directamente al mandatario republicano. “Consideramos al presidente estadounidense culpable de los muertos, los daños y las acusaciones formuladas contra la nación iraní”, declaró.

El líder iraní sostuvo que los hechos forman parte de un plan externo contra Teherán. “Todo esto fue una conspiración norteamericana”, aseguró, antes de agregar que “el objetivo de Estados Unidos es comerse a Irán (…) someter a Irán a nivel militar, político y económico”.

Jamenei insta a "romperle la espalda a los sediciosos"

En una segunda intervención pública, el líder religioso defendió la respuesta de las autoridades frente a las protestas y llamó a actuar con dureza contra los manifestantes, a quienes calificó como “sediciosos”.

“El deber de las autoridades es romperle la espalda a los sediciosos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el país no busca un conflicto armado, pero no mostrará indulgencia. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (…) como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos”, dijo. “La nación iraní debe romperle la espalda a los sediciosos, de la misma forma que quebró la sedición”, remarcó.

Trump dice que pospuso una acción militar contra Irán

En paralelo, el jefe de Estado norteamericano afirmó el último viernes que se “convenció a sí mismo” de posponer una acción militar contra la nación persa, en parte por información que indicaba que Teherán estaba deteniendo las ejecuciones previstas de manifestantes arrestados.

“Nadie me convenció. Me convencí a mí mismo”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Florida, al ser consultado sobre si aliados de Estados Unidos en Medio Oriente influyeron en su decisión.

Según informó CNN, una intensa campaña diplomática de Arabia Saudita y Qatar, junto con una llamada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precedió a la decisión de frenar una eventual acción militar. Trump también señaló que la posible cancelación de ejecuciones fue un factor clave. “Iban a ahorcar a más de 800 personas ayer, y respeto mucho que lo cancelaran”, afirmó.