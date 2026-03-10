Es falso que intentaron saquear un camión de GNV en Lima: video data del 2020 y no involucra gas natural

LO FALSO:

Recientemente intentaron saquear un camión que transportaba GNV en Lima.

LO VERDADERO:

Se observan inconsistencias en el contenido, tal como la frase “#YoMeQuedoEnCasa”, utilizada durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19; y también la superposición del texto del cintillo.

Video original no corresponde a Lima, sino a Trujillo, data del 2020 y no está vinculado a la crisis actual del GNV. El camión transportaba pollos.

En redes sociales se ha difundido un video que aparenta ser un reportaje del programa 24 Horas, en el que se afirma que ciudadanos en Lima intentaron saquear un camión que transportaba GNV. Sin embargo, presenta inconsistencias que ponen en duda su veracidad. Una búsqueda inversa reveló que si bien el material sí pertenece al mencionado noticiero, fue manipulado, pues el hecho ocurrió en el 2020, en Chiclayo, y el camión no transportaba gas, sino pollos.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un video, aparentemente de un reportaje de 24 Horas, en el que se afirma que ciudadanos peruanos intentaron saquear un camión que transportaba GNV en Lima.

Material viralizado en redes sociales. | Foto: Facebook

Una de las publicaciones más viralizadas, compartida el último 10 de febrero, superó las 57.000 vistas, 2.000 reacciones, 200 comentarios y 200 compartidos en Facebook.

Publicación viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

Al revisar a detalle el material, se identificaron algunas inconsistencias. Por ejemplo, en la parte superior aparece el texto “#YoMeQuedoEnCasa”, frase que se utilizó repetidas veces durante el periodo de confinamiento por el COVID-19 en el Perú y que ya no se emplea en la actualidad.

Inconsistencias en el material viralizado. | Foto: Facebook

Asimismo, se detectaron modificaciones en el cintillo, ya que el tipo de letra que se utiliza para “Lima” y “GNV” es diferente al de las otras palabras.

Inconsistencias en el material viralizado. | Foto: Facebook

Tras realizar una búsqueda inversa del material, se encontró que si bien pertenecía a 24 Horas, la información difundida era incorrecta: el hecho no ocurrió en Lima, sino en Chiclayo, y el vehículo involucrado no transportaba GNV, sino pollos. Además, el suceso no es reciente, ya que ocurrió a finales de mayo de 2020.

Video original publicado el 30 de mayo de 2020 por 24 Horas. | Foto: YouTube 24 Horas

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha viralizado un video que aparenta ser un reportaje del programa 24 Horas, en el que se asegura que ciudadanos en Lima intentaron saquear un camión que transportaba GNV. Sin embargo, el material presenta varias inconsistencias que cuestionan su veracidad. Tras realizar una búsqueda inversa, se determinó que, aunque el video sí proviene de 24 Horas, fue manipulado: el hecho ocurrió en 2020, en Chiclayo, y el vehículo involucrado transportaba pollos, no GNV.

