Mundo

Líder supremo de Irán estaría refugiado en un búnker subterráneo tras amenaza de un ataque militar de EE. UU.

El Ejército de Irán se encuentra "en alerta máxima", preparándose para posibles acciones tras el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Golfo Pérsico.

El hijo de Ali Khamenei, Masoud, habría asumido parte de sus responsabilidades en la administración.
El hijo de Ali Khamenei, Masoud, habría asumido parte de sus responsabilidades en la administración. | AFP

De acuerdo con una exclusiva publicada por el medio Iran International, fuentes cercanas al gobierno aseguraron que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, se habría instalado en un refugio subterráneo en la capital tras activarse alarmas de alto riesgo debido a la amenaza de un posible ataque militar por parte de Estados Unidos.

La versión aún no ha sido confirmada por autoridades oficiales, pero circula mientras Washington refuerza su presencia militar en Medio Oriente.

Ali Khamenei estaría refugiado en un búnker subterráneo

Según dos informantes cercanos al líder supremo, el medio iraní confirmó que, tras las amenazas de un posible ataque militar contra el país de Medio Oriente, Ali Khamenei habría tomado la decisión de ser escoltado a un refugio bajo tierra. En su ausencia, su hijo Masoud Khamenei habría asumido parte de sus responsabilidades dentro de la administración, mientras gestiona comunicaciones internas con otros brazos del régimen.

Además, según Iran International, tras el resguardo del líder supremo por recomendación de responsables militares, Masoud se habría convertido en un importante elemento dentro del Ejecutivo, fungiendo como el principal enlace entre la oficina suprema y los poderes del Estado.

Si bien los medios no oficialista sostienen la veracidad de esta información y el mandato interino del tercer hijo del ayatolá, las autoridades no han confirmado ni negado este movimiento de forma oficial.

El Ejército iraní "en alerta máxima"

Según reveló un alto funcionario militar, que prefirió mantenerse en el anonimato, a la agencia Reuters, el Ejército de Irán se encuentra "en alerta máxima" y preparándose "para el peor de los casos", luego de que Donald Trump ordene el despliegue de tres destructores y el portaaviones USS Abraham Lincoln, a los cuales se suman al menos 5.700 soldados, en el golfo Pérsico y Baréin.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, esta flota de guerra partió desde el mar de China Meridional y cruzó el océano Índico, instalándose cerca de Irán como una clara amenaza y advertencia, a la vez. Previamente, Trump declaró que no quisiera llegar a las instancias de realizar acciones militares contra el país medioriental, pero dejó abierta la posibilidad de que podría hacerlo.

Altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtieron que si EE. UU. utiliza la fuerza y ataca a Irán, esta acción sería tomada como una declaratoria de "guerra total".

"Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria; las bases estadounidenses en la región serán objetivos principales", declaró Esmail Kowsari, exgeneral de la Guardia y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, a la Agencia Fars.

