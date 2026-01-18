HOYSuscripcion LR Focus

Irán restablece parcialmente acceso a internet tras 10 días de cortes debido a protestas masivas

Las autoridades iraníes también han reabierto el servicio de SMS a nivel nacional, buscando estabilizar las comunicaciones.

Las protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre. Foto: AFP
Las protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre. Foto: AFP

El acceso a internet se ha restablecido parcialmente en Irán después de diez días en que las autoridades impusieran un bloqueo casi total como respuesta a una ola de protestas en distintas ciudades del país. Organizaciones de monitoreo digital confirmaron un leve aumento de la conectividad, aunque advirtieron que el servicio sigue siendo limitado y altamente filtrado.

"Los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso con un alto nivel de filtrado, lo que corrobora los reportes de los usuarios sobre una restauración parcial", declaró el organismo de ciberseguridad Netblocks.

Restablecimiento parcial de internet en Irán

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron con manifestaciones el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder.

De acuerdo con monitoreos independientes, la conectividad general continúa muy por debajo de los niveles habituales. NetBlocks indicó que, pese a una ligera mejora, el acceso a internet sigue representando apenas una fracción de la conectividad normal en el país, lo que mantiene a gran parte de la población prácticamente desconectada.

Irán inicia reapertura gradual de las comunicaciones

Según la agencia Fars News, las autoridades iraníes también restablecieron el servicio de mensajes SMS a nivel nacional para normalizar las comunicaciones. Funcionarios señalaron que esta decisión responde a lo que describen como una estabilización de la situación de seguridad tras las protestas.

El gobierno ha indicado que la reapertura se realizará por etapas: primero el restablecimiento de servicios básicos como SMS y plataformas nacionales, luego el acceso a la red interna iraní y, finalmente, la conectividad internacional. Sin embargo, no se ha proporcionado un calendario claro para completar el proceso. Mientras tanto, corresponsales y fuentes locales señalan que el prolongado apagón ha tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana y en la economía, agravando las dificultades que inicialmente impulsaron las manifestaciones.

