Taxistas rechazan bono de S/120 y se unirán al paro nacional este jueves 12 de marzo

Los taxistas se sumaron a la protesta convocada por los transportistas de carga pesada y manifestaron su rechazo al bono de S/120 anunciado por el Gobierno, al considerarlo insuficiente frente a los gastos que afronta el sector. La movilización también busca visibilizar las demandas del gremio, entre ellas la fiscalización de los grifos en la capital durante la crisis energética.

Jorge Garibay, representante de los taxistas ejecutivos de Lima y el Callao, cuestionó la medida y señaló que el subsidio no cubre los sobrecostos que afrontan los conductores al tener que usar gasolina en sus unidades como motor dual. Explicó a La República que alrededor del 80% de las 12.000 unidades de su gremio utilizaban GNV, por lo que solicitan una reconsideración para que el apoyo económico se eleve a S/800.

"Antes de que tengamos este problema, el taxista trabajaba 12 horas y gastaba entre S/30 a S/40 máximo de GNV. Hoy está trabajando menos horas (por la falta de combustible) y gasta en promedio entre S/120 y S/140 con gasolina, el triple”, indicó.

Bono está dirigido a conductores registrados ante la ATU o ante las municipalidades provinciales competentes en Lima, Callao e Ica. Foto: difusión

El dirigente advirtió que la actividad se ha reducido considerablemente, ya que muchos conductores han optado por suspender temporalmente sus labores debido al aumento del costo del combustible, lo que hace que el trabajo deje de ser rentable o dificulte pagar el alquiler de las unidades, que es superior a los S/70 diarios. Esta situación ha provocado una menor presencia de taxis en las calles.

“Nosotros estamos exigiendo que se fiscalice a las estaciones de servicio y que se abran los tanques que ellos tienen para verificar si tienen combustible o no. Porque sí tienen, lo que pasa es que no quieren venderlo y lo hacen en horas determinadas, incrementando el precio del combustible. Por eso las colas se generan durante la noche y se extienden hasta altas horas de la madrugada. Y ahora el problema sigue creciendo porque ya no hay GLP”, detalló.

Crisis por GNV, GLP y otros combustibles. Foto: difusión

En ese sentido, Garibay pidió que el Gobierno adopte medidas para evitar que el combustible continúe encareciéndose. Asimismo, solicitó que InfoGas desbloquee oportunamente los chips GNV, a fin de evitar más retrasos cuando se restablezca el suministro.

"De acuerdo a la norma, para poderlo desbloquear, uno tiene que ir a un taller autorizado a hacer un pago respectivo para iniciar el trámite de desbloqueo. Esto también nos sigue afectando porque, si el 14 se normaliza, nosotros no vamos a poder abastecernos de GNV hasta después de 2 días, que es el tiempo que dura el trámite administrativo para poder habilitar un chip", alertó.