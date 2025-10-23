El tren más rápido de América Latina está en Chile y alcanza los 160 km/h. | Composición LR

Chile logró un hito que ha marcado un antes y un después en la historia del transporte ferroviario de América Latina. Su enfoque hacia la innovación, el respeto por el medio ambiente y la mejora de las conexiones entre ciudades resultó en la creación de un tren de última generación, capaz de alcanzar velocidades que solo hace unos años parecían impensables en la región.

Mientras otros países aún están en las etapas de planificación o diseño de sus redes de trenes de alta velocidad, Chile ya ha hecho realidad esta ambiciosa visión. El tren más rápido de Sudamérica ya está en funcionamiento, cambiando por completo la forma en que miles de personas se desplazan entre las principales ciudades del país.

Así funciona el tren más rápido de América Latina

Desde el año 2024, viajar en tren de Santiago a Curicó es mucho más rápido, ya que ahora se puede hacer en apenas dos horas y trece minutos. Este recorrido, que antes tomaba casi el doble de tiempo, ahora se realiza a una velocidad comercial de 160 km/h, colocando a Chile como líder en transporte ferroviario en América Latina.

Sin embargo, este tren no solo destaca por su rapidez, sino que también ha impactado en la vida diaria. Los trabajadores regresan más temprano a casa, los turistas se desplazan con mayor facilidad y las empresas logran conectar regiones en mucho menos tiempo. La modernización del sistema ferroviario chileno ya no es solo una obra de infraestructura, sino un claro reflejo de progreso y eficiencia.

La moderna tecnología del tren más rápido de Latinoamérica

Cada vagón del tren chileno fue pensado para ofrecer comodidad y sostenibilidad. Con capacidad para más de 200 pasajeros, las unidades incluyen baños accesibles, una cafetería, pantallas LED con información y espacios especiales para personas con movilidad reducida.

El diseño interior fusiona estética moderna con tecnología avanzada, lo que asegura un viaje seguro y agradable. Además, al ser eléctrico, el tren ayuda a disminuir la contaminación y el uso de combustibles fósiles, apoyando los esfuerzos del gobierno para fomentar la movilidad sostenible.

Gracias a esta iniciativa, las ciudades del centro-sur del país están más conectadas que nunca. El tren no solo acorta los tiempos de traslado, sino que también promueve el turismo local, favorece el comercio regional y mejora la calidad de vida de miles de chilenos.

El tren más rápido de Sudamérica fue traído de China

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de Chile dio un importante paso hacia la modernización de su flota al adquirir seis trenes bimodales de la reconocida compañía china CRRC Sifang.

Con esta adquisición, Chile ahora dispone de trenes capaces de operar tanto con diésel como con electricidad, lo que les permite alcanzar altas velocidades y ofrecer hasta 12 servicios diarios. Con esto, la empresa espera aumentar significativamente la cantidad de pasajeros transportados anualmente.

El proyecto comenzó durante la presidencia de Sebastián Piñera en 2019, pero los primeros trenes llegaron al país en marzo de 2023, bajo el gobierno de Gabriel Boric. La venta de boletos inició el 4 de enero de 2024, y el servicio entre Estación Central y Curicó comenzó el 19 de enero de ese año, lo que marca un hito en la historia del transporte ferroviario en Chile.

¿Cuál es el tren más rápido del mundo?

El tren Maglev de Shanghái, una maravilla de la ingeniería, está cambiando por completo el concepto de transporte de alta velocidad. Gracias a la tecnología de levitación magnética, este tren experimental puede alcanzar velocidades de hasta 460 kilómetros por hora, reduciendo considerablemente los tiempos de viaje. Esta innovación permite recorrer largas distancias en un tiempo sorprendentemente corto.