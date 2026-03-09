HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia define a los candidatos que competirán por la presidencia en las elecciones de 2026

Tras acudir a las urnas este domingo, los ciudadanos colombianos contarán con una lista de candidatos, entre los cuales resaltan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Colombia tuvo sus 'elecciones primarias' este domingo.
Colombia tuvo sus 'elecciones primarias' este domingo. | Composición LR

Las consultas interpartidistas del domingo definieron el panorama de la contienda presidencial en Colombia , donde los ciudadanos elegirán a su próximo mandatario el 31 de mayo de 2026. La jornada sumó a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras a la carrera electoral y dejó más claro el mapa de candidatos.

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., el presidente Gustavo Petro cuestionó el preconteo de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas. Señaló que este conteo no tiene efecto legal y criticó el sistema operado por la empresa Thomas Greg and Sons. “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”, escribió en X.

El plazo para registrar candidaturas ante las autoridades electorales vence el viernes 13 de marzo.

Perfiles de los candidatos

Iván Cepeda aseguró su candidatura presidencial tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico frente a Carolina Corcho, resultado que le permitirá competir directamente en la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella también formalizó su postulación tras inscribirse como candidato por el movimiento Defensores de la Patria, con el que busca disputar la presidencia en los comicios de mayo.

Sergio Fajardo vuelve al escenario político colombiano tras haber participado en las elecciones de 2018 y 2023, sin lograr imponerse. Con el respaldo del partido Dignidad y Compromiso, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia busca nuevamente la presidencia.

Roy Barreras también figura entre los aspirantes. El político, que ha ocupado cargos en el Congreso y fue presidente del Senado en dos ocasiones, denunció recientemente que Gustavo Petro habría intentado “boicotear” sus resultados en las primarias.

Entre los aspirantes menos visibles aparece Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Su candidatura surgió tras distanciarse del Centro Democrático y obtener el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Entre los demás aspirantes figuran Luis Gilberto Murillo, cercano al presidente Gustavo Petro; Mauricio Lizcano, que dejó el gobierno para competir; Daniel Palacios; el excontralor Felipe Córdoba; la exsenadora Clara López y el empresario Santiago Botero.

Senador celebra elecciones en Colombia

El senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, felicitó a los ganadores de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo de 2026 y destacó la solidez institucional del país. “Felicitaciones a los ganadores de las elecciones al Congreso y las consultas de coalición celebradas hoy en Colombia”, escribió en X.

El legislador añadió que los resultados reflejan un mandato político claro de los votantes y sostuvo que la jornada electoral demostró que “Colombia cuenta con instituciones sólidas”.

